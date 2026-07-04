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«Этот центр – про будущее, про возможности и любовь к фигурному катанию». Загитова побывала на стройке своей школы в Казани
Загитова показала, как строится ее центр фигурного катания в Казани.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала видео своей строящейся школы в Казани. 

Центр фигурного катания Загитовой планируют официально открыть 1 сентября.

«Приехала на стройку будущего центра фигурного катания в Казани – и меня уже ждали юные фигуристки. В их глазах я увидела ту самую мечту, с которой когда-то начинала сама. 

Этот центр – про будущее, про возможности и про любовь к фигурному катанию. Очень жду, когда мы вместе выйдем здесь на лед», – написала Загитова в телеграм-канале. 

Нашли контракт на школу Загитовой: 1,283 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Загитовой
logoАлина Загитова
видео
Школа Загитовой
logoженское катание
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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Наша благодетельница🤩 когда будет лекция от Алинуси о семейных ценностях? В свете последних событий, очень интересно послушать 🫢
смешной кадр: мужчина ей что-то показывает на схемах, объясняет, а она стоит не вдупляет с серьезным видом 😂
А что на стройке делают юные фигуристки? Нас раньше со строек гоняли, вдруг карбид пропадёт?)))
ОтветКлирик
А что на стройке делают юные фигуристки? Нас раньше со строек гоняли, вдруг карбид пропадёт?)))
Стоят ждут, когда же школу откроют😅
Это она на стройку нацепила кольца с труселями?
Ну самое оно.)
Цирк продолжается. Пеньюар, вьетнамки, дети на стройке, розовые чертежи, колечки, сюси-пуси и кульминационная музыка.
ОтветAnatiana
Цирк продолжается. Пеньюар, вьетнамки, дети на стройке, розовые чертежи, колечки, сюси-пуси и кульминационная музыка.
Музыка отвратительная. Где бы я ее не слышала: ФК, шортсы, переход в метро - везде отвратительная.
Мужики-строители думают, наверное, что за чудо губастое в пижаме к нам на стройку занесло
А притащить детей ради пира - полный кринж
Еще и музычка такая жалостливая фоном, для чего непонятно
А спортс так и игнорит тему женатого жениха Алины
ОтветFobos2067
А спортс так и игнорит тему женатого жениха Алины
У нее такие связи
Да что же у нее все ее посты - как статусы в Одноклассниках 12 - летней девочки ... Вроде взрослая уже тетка - а все " любовь " , " мечты" , " стремление к счастью" ...
Ильф и Петров вспомнились почему - то ... " Взвейтесь- развейтесь ..." понимаешь ...
брульянтовые кольца с пижамой как раз одежда для стройки. представляю как там поржали все кто на этой стройке присутствовал
Привет, ребята! Сегодня я научу вас, как вести себя неуместно в любой ситуации.
ОтветDee Hokan
Привет, ребята! Сегодня я научу вас, как вести себя неуместно в любой ситуации.
Действительно талант
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