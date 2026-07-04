«Этот центр – про будущее, про возможности и любовь к фигурному катанию». Загитова побывала на стройке своей школы в Казани
Загитова показала, как строится ее центр фигурного катания в Казани.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала видео своей строящейся школы в Казани.
Центр фигурного катания Загитовой планируют официально открыть 1 сентября.
«Приехала на стройку будущего центра фигурного катания в Казани – и меня уже ждали юные фигуристки. В их глазах я увидела ту самую мечту, с которой когда-то начинала сама.
Этот центр – про будущее, про возможности и про любовь к фигурному катанию. Очень жду, когда мы вместе выйдем здесь на лед», – написала Загитова в телеграм-канале.
Нашли контракт на школу Загитовой: 1,283 млрд, экстренная смена названия, сдача к декабрю-2026
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Загитовой
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