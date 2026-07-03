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  4. Ирина Роднина: «Как и все россияне, я уже столкнулась с проблемами с бензином. А что поделаешь в нынешней ситуации?»

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Ирина Роднина: «Как и все россияне, я уже столкнулась с проблемами с бензином. А что поделаешь в нынешней ситуации?»
Роднина: как и все россияне, я уже столкнулась с проблемами с бензином.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, что столкнулась с проблемами с бензином.

«Естественно, как и все россияне, я уже столкнулась с проблемами с бензином. В длинных очередях на заправке тоже успела постоять. А что поделаешь в нынешней ситуации? Отношусь к этим трудностям нормально, потому что понимаю, в чем причина дефицита бензина.

На мои поездки на работу эта ситуация повлияла не слишком сильно. Все же депутатам предоставляют машину с водителем. Здесь никаких проблем нет, а в обычной жизни действительно те же проблемы, что и у остальных.

Пересаживаться на другой транспорт пока не планирую, но в Европе ведь политики ездят на самокатах и велосипедах. Если кто-то захочет пересесть, почему бы и нет», – сказала Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoИрина Роднина

Комментарии

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- Почему нет бензина?
- Всё началось еще при печенегах и половцах... Они первые нас надули.
ОтветПапа Футбола
- Почему нет бензина? - Всё началось еще при печенегах и половцах... Они первые нас надули.
Комментарий удален пользователем
ОтветЕбздрогыч
Комментарий удален пользователем
да, просто офигительно было при Иване Грозном. особенно когда он сварил живьем дьяка Никиту Фуникова в котле на Поганой луже. или когда убил митрополита Филиппа за неповиновение и критику опричнины
Что поделать, Ирина Константиновна. Вы депутат, давайте думать, что делать. Сейчас как раз выборы скоро...
ОтветBelenenses
Что поделать, Ирина Константиновна. Вы депутат, давайте думать, что делать. Сейчас как раз выборы скоро...
Ирина может и по 200 руб покупать и до 90 лет сидеть в Думе.Все о народе думают.Дай бог им долголетия.
ОтветBelenenses
Что поделать, Ирина Константиновна. Вы депутат, давайте думать, что делать. Сейчас как раз выборы скоро...
Ещё добавлю;-это результат вашей работы
закончить войну - вот ответ на вопрос
ОтветСвятослав Федорович
закончить войну - вот ответ на вопрос
Комментарий скрыт
ОтветСвятослав Федорович
закончить войну - вот ответ на вопрос
В топ!!!🔝 В топ!!!!🔝 В топ 🔝!!!
Отсасывать.
Из канистры в бак.
ОтветAra Oganesyan
Отсасывать. Из канистры в бак.
Главное - не глотать!
ОтветAra Oganesyan
Отсасывать. Из канистры в бак.
Роднина и тракторист... Шутка заиграла новыми красками.
Во заливает! Я прям представляю, как Роднина ночью на киа рио стоит в очереди на заправке
ОтветЕбздрогыч
Во заливает! Я прям представляю, как Роднина ночью на киа рио стоит в очереди на заправке
Дэу матиз у неё
ОтветЕбздрогыч
Во заливает! Я прям представляю, как Роднина ночью на киа рио стоит в очереди на заправке
Заливает, что бензин заливает?
Ты на электричку ссышь пересесть к своим избирателям.
ОтветDmitry Singular
Ты на электричку ссышь пересесть к своим избирателям.
На электричку, в смысле, в Теслу?
ОтветDmitry Singular
Ты на электричку ссышь пересесть к своим избирателям.
В России нет смертной казни, тем более через электричку...
"Пересаживаться на другой транспорт пока не планирую, но в Европе ведь политики ездят на самокатах и велосипедах. Если кто-то захочет пересесть, почему бы и нет»,

А почему она не хочет пересесть на ОТ??
ОтветРубин2003
"Пересаживаться на другой транспорт пока не планирую, но в Европе ведь политики ездят на самокатах и велосипедах. Если кто-то захочет пересесть, почему бы и нет», А почему она не хочет пересесть на ОТ??
Ну с другой стороны, где взять столько ФСОшников, чтобы с каждым депутатом теперь заполонять общественный транспорт? Сложная задача. А без ФСОшников то как там передвигаться?
Она намекает, что в Европах политики ездят на самокатах и велосипедах по причине проблем с топливом?! Я про такое не слышал, но предложение выдать каждому российскому депутату по служебному велосипеду вместо авто я бы точно поддержал.
ОтветВалентин и ыч
Она намекает, что в Европах политики ездят на самокатах и велосипедах по причине проблем с топливом?! Я про такое не слышал, но предложение выдать каждому российскому депутату по служебному велосипеду вместо авто я бы точно поддержал.
Я представил космонавтку на самокате. А так пусть велорикш заводят, они ведь ценных специалистов завезли
Канистры полные бензина
В Россию Костя привозил.
И все безногие вставали,
Когда в пивную он входил
ОтветАлексaндр Молодкин
Канистры полные бензина В Россию Костя привозил. И все безногие вставали, Когда в пивную он входил
... когда в Госдуму он входил
ОтветАлексaндр Молодкин
Канистры полные бензина В Россию Костя привозил. И все безногие вставали, Когда в пивную он входил
Агутиным завеяло.
Отношусь к этим трудностям НЕНОРМАЛЬНО! Потому что тоже понимаю причину дефицита
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