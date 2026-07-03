Ирина Роднина: «Как и все россияне, я уже столкнулась с проблемами с бензином. А что поделаешь в нынешней ситуации?»

Роднина: как и все россияне, я уже столкнулась с проблемами с бензином.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, что столкнулась с проблемами с бензином.

«Естественно, как и все россияне, я уже столкнулась с проблемами с бензином. В длинных очередях на заправке тоже успела постоять. А что поделаешь в нынешней ситуации? Отношусь к этим трудностям нормально, потому что понимаю, в чем причина дефицита бензина.

На мои поездки на работу эта ситуация повлияла не слишком сильно. Все же депутатам предоставляют машину с водителем. Здесь никаких проблем нет, а в обычной жизни действительно те же проблемы, что и у остальных.

Пересаживаться на другой транспорт пока не планирую, но в Европе ведь политики ездят на самокатах и велосипедах. Если кто-то захочет пересесть, почему бы и нет», – сказала Роднина.