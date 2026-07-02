Татьяна Тарасова: «Валиевой могут не дать нейтральный статус? Если после всех наговоров ей еще и не дадут выступать – это будет нечеловеческое хамство»

Тарасова: если Валиевой не дадут выступать, это будет нечеловеческое хамство.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном недопуске Камилы Валиевой к международным турнирам.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Соответствие критериям нейтральности будет определять совет ISU либо независимая комиссия, созданная для этой цели.

«Валиевой могут не дать нейтральный статус из-за публичной поддержки России? После всех наговоров на Камилу, если ей еще и не дадут выступать, это будет нечеловеческое хамство.

Считаю, что нужно заниматься этим вопросом, раз мы знаем, что такое может быть. Я скажу об этом Когану и Сихарулидзе», — сказала Тарасова.

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