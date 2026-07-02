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Алина Загитова: «Я создала проект «Формула льда» для детей, чтобы они смогли стать на шаг ближе к своей мечте»
Алина Загитова рассказала о своем новом проекте для детей.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что создала проект для детей. 

«Я создала проект «Формула льда» для детей, чтобы они смогли стать на шаг ближе к своей мечте», – написала фигуристка в сторис. 

«Вы же знаете, что мечты всегда должны сбываться. Скоро вы увидите, как это случается», – сказала она в видео, опубликованном в соцсети. 

В апреле 2026 года сообщалось, что Загитова запустила реалити-шоу «Формула льда» для юных спортсменов. В проекте участвуют спортсмены в возрасте от 7 до 18 лет из различных регионов страны.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Алины Загитовой
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logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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Матвиенко сказала, что никаких проектов, форумов ....создательница млин..... нашла на чем ..запустила и запустила...скажи по итогу!
От создателя безызбежности и пердечного сриступа(с.) - теперь, на каждом сантиметре личного льда в Казани! Ждите.
А смысл этого реалити будет в чём? А закулисье, где дети падают, травмируются, не хотят тренироваться, а родители платят миллионы, будет показываться?
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