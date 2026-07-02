Познер о допуске спортсменов: Россия – одна из сильнейших спортивных держав.

Телеведущий и журналист Владимир Познер высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU ) допустить российских спортсменов в нейтральном статусе.

Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты были отстранены от международных турниров с 2022 года.

«Тот факт, что российский спорт был полностью лишен возможности участвовать в крупных соревнованиях, нанес урон. Без должного уровня конкуренции невозможно добиться никакого прогресса. Надо испытывать свое мастерство в борьбе с людьми вашего уровня.

Для нашего спорта необыкновенно важно было вернуться. Международные спортивные федерации начали возвращать российских спортсменов, потому что наше участие обогащает соревнования.

Как ни крути, Россия – одна из самых сильных спортивных держав наряду с США и Китаем. Наше отсутствие наносит удар по престижу соревнований. Участие России важно и для международной стороны», – отметил Познер.

Мир сопротивляется возвращению России: отказы в визах, запрет флага и коллективные жалобы