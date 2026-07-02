  1. Спортс
  2. Фигурное катание
  3. Новости

  4. Познер о решении ISU допустить россиян: «Россия – одна из самых сильных спортивных держав наряду с США и Китаем. Наше участие обогащает соревнования»

0
Познер о решении ISU допустить россиян: «Россия – одна из самых сильных спортивных держав наряду с США и Китаем. Наше участие обогащает соревнования»
Познер о допуске спортсменов: Россия – одна из сильнейших спортивных держав.

Телеведущий и журналист Владимир Познер высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов в нейтральном статусе.

Российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты были отстранены от международных турниров с 2022 года. 

«Тот факт, что российский спорт был полностью лишен возможности участвовать в крупных соревнованиях, нанес урон. Без должного уровня конкуренции невозможно добиться никакого прогресса. Надо испытывать свое мастерство в борьбе с людьми вашего уровня.

Для нашего спорта необыкновенно важно было вернуться. Международные спортивные федерации начали возвращать российских спортсменов, потому что наше участие обогащает соревнования.

Как ни крути, Россия – одна из самых сильных спортивных держав наряду с США и Китаем. Наше отсутствие наносит удар по престижу соревнований. Участие России важно и для международной стороны», – отметил Познер. 

Мир сопротивляется возвращению России: отказы в визах, запрет флага и коллективные жалобы

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoСборная России по фигурному катанию
logoISU
logoСпорт-Экспресс
отстранение и возвращение России
logoВладимир Познер

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Яна Рудковская: «Жилина действительно получила от ISU сертификат, позволяющий выступать за Азербайджан. Это не слухи»
31 минуту назад
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Ура, допуск! Наши фигуристы едут на международные старты – есть ли подвох?
37 минут назадПодкасты
Елена Радионова: «Уровень российских фигуристов даже без международных стартов не упал, а стал только выше. Они будут на лидирующих позициях»
сегодня, 16:50
Петр Чернышев ставит программу Александре Степановой и Ивану Букину
сегодня, 15:25Видео
Вероника Жилина получила от ISU разрешение выступать за Азербайджан
сегодня, 14:50
Мишина о реакции Галлямова на ее замужество: «Я сразу сказала, что заканчивать со спортом не собираюсь, буду продолжать, и все успокоились»
сегодня, 13:18
Анастасия Мишина: «Мы входим в новое четырехлетие – новые идеи, элементы, программы. Сейчас самое время пробовать, потому что на старом уже не выехать»
сегодня, 13:29
Анастасия Мишина: «Мне очень хотелось, чтобы мой муж был связан со спортом. Чтобы он понимал, насколько это тяжелый труд, с разъездами на соревнования»
сегодня, 13:12
Чемпионка мира Анастасия Мишина вышла замуж
сегодня, 13:10Фото
Группа Соколовской с Валиевой и Кондратюком прилетела на сборы в Кисловодск
сегодня, 11:57Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Костомаров об ампутации: «В тот момент я утонул в своих горьких слезах. Поначалу не хотелось жить, месяца два я это не принимал»
40 минут назад
Навка о допуске фигуристов: «Огромная победа, несмотря на то, что без флага и гимна. Думаю, это вопрос времени»
30 июня, 16:26
Владимир Морозов: «Давно пора было вернуть наших спортсменов. Надеюсь, что все будет без каких‑либо подводных камней»
30 июня, 15:55
Бестемьянова о допуске фигуристов: «Испытываю огромную радость, что это наконец‑то произошло»
30 июня, 15:49
Илья Авербух: «Москвина – выдающийся тренер и человек, на которого всем нам надо равняться»
26 июня, 12:29
Александр Жулин: «Пожелал бы Москвиной здоровья и оптимизма, который у нее всегда есть. Она фантастический человек»
26 июня, 12:23
Виктор Кудрявцев скончался после продолжительной болезни
22 июня, 21:31
Ветлугин о снижении количества квадов: «Все будут делать меньше элементов, но с большей стабильностью. Возможно, сначала баллы будут непривычными»
6 июня, 15:22
Ирина Роднина: «Трусова и Валиева могут войти в сборную, если будут соответствующие результаты»
4 июня, 12:18
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 16:30