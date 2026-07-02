«Гадство будет продолжаться. Скоро с этим столкнемся в фигурном катании». Губерниев о критериях допуска россиян

Губерниев считает, что российским фигуристам будет сложно попасть на турниры ISU.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил сложности с участием россиян в соревнованиях.

Во вторник Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян в нейтральном статусе.

«Первый момент – критерии допуска очень серьезные, надо еще определенную фильтрацию пройти. Второе – визовая поддержка. Везде, где будут проходить соревнования, за исключением Китая и дружественных стран, я уже не говорю про Европу, надо будет смотреть, кого пустят, как спортсмены будут получать визу, как будет налажена логистика. Сложностей много. Но, конечно, решение хорошее. В зимних видах оно может быть как ласточка весной», – сказал Губерниев «Матч ТВ».

Ранее российские батутисты отказались выступать на этапе Кубка мира в Португалии из-за запрета на использование национальной символики.

«Там [в прыжках на батуте] есть решение, где флаг и гимн надо возвращать. Но «демократические» страны и избранные мэры городов считают иначе. Законы им не писаны. Мы будем сталкиваться с этим постоянно. Скоро с этим столкнемся в фигурном катании и конькобежном спорте. Это гадство будет продолжаться», – цитирует Губерниева «СЭ».