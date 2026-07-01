Шоу Медведевой «Дискотека 90-х на льду» пройдет 2 октября на «ЦСКА-Арене»

2 октября в Москве пройдет шоу Медведевой, посвященное музыке 90-х.

Шоу Евгении Медведевой «Дискотека 90-х на льду» состоится на московской «ЦСКА-Арене» 2 октября.

В 2025 году прошло шоу Медведевой, посвященное музыке нулевых.

«В прошлом году мы увидели, насколько зрителям понравился формат дискотеки на льду. Поэтому решили не просто повторить его, а сделать еще масштабнее. Мы учли все замечания и на этот раз зрителей ждет еще более зажигательное шоу.

На этот раз мы погрузимся в эпоху девяностых – время культовых песен, которые знают и любят сразу несколько поколений. Мы снова построим танцпол на льду, пригласим звезд фигурного катания и культовых артистов 90-х, а зрители смогут стать частью большого праздника вместе с нами», – рассказала двукратная чемпионка мира.

«Как и год назад, четверть ледовой площадки займет танцпол для зрителей, а за атмосферу большой вечеринки будет отвечать DJ. При этом создатели обещают еще больше движения, музыки и интерактива.

Также зрителей ждет значительно более масштабное визуальное оформление: новые световые решения, большой экран с современной графикой и мультимедийные элементы, которые помогут объединить передовые технологии с эстетикой девяностых.

На сцене выступят звезды музыки 90-х, а организаторы готовят новые коллаборации фигуристов и артистов. Подробности и имена участников будут объявлены позднее», – говорится в релизе мероприятия.

Билеты на шоу Медведевой уже в продаже на официальном сайте .