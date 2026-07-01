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  4. Шоу Медведевой «Дискотека 90-х на льду» пройдет 2 октября на «ЦСКА-Арене»

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Шоу Медведевой «Дискотека 90-х на льду» пройдет 2 октября на «ЦСКА-Арене»
2 октября в Москве пройдет шоу Медведевой, посвященное музыке 90-х.

Шоу Евгении Медведевой «Дискотека 90-х на льду» состоится на московской «ЦСКА-Арене» 2 октября.

В 2025 году прошло шоу Медведевой, посвященное музыке нулевых.  

«В прошлом году мы увидели, насколько зрителям понравился формат дискотеки на льду. Поэтому решили не просто повторить его, а сделать еще масштабнее. Мы учли все замечания и на этот раз зрителей ждет еще более зажигательное шоу.

На этот раз мы погрузимся в эпоху девяностых – время культовых песен, которые знают и любят сразу несколько поколений. Мы снова построим танцпол на льду, пригласим звезд фигурного катания и культовых артистов 90-х, а зрители смогут стать частью большого праздника вместе с нами», – рассказала двукратная чемпионка мира. 

«Как и год назад, четверть ледовой площадки займет танцпол для зрителей, а за атмосферу большой вечеринки будет отвечать DJ. При этом создатели обещают еще больше движения, музыки и интерактива.

Также зрителей ждет значительно более масштабное визуальное оформление: новые световые решения, большой экран с современной графикой и мультимедийные элементы, которые помогут объединить передовые технологии с эстетикой девяностых.

На сцене выступят звезды музыки 90-х, а организаторы готовят новые коллаборации фигуристов и артистов. Подробности и имена участников будут объявлены позднее», – говорится в релизе мероприятия. 

Билеты на шоу Медведевой уже в продаже на официальном сайте

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
ледовые шоу
logoЕвгения Медведева
logoСборная России по фигурному катанию
logoженское катание

Комментарии

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Класс!Отличная новость!
В прошлом году очень понравилась МедоДискотека
Отлично, я рада, обязательно пойду. В прошлом году сагитировала на шоу приятелей, далеко не фанатов ФК, так они были в восторге. Хорошее настроение гарантировано, рекомендую.
Отличная новость!!!в прошлом году очень понравилось ,в этом обязательно тоже поеду)))
ОтветАврора кубик
Отличная новость!!!в прошлом году очень понравилось ,в этом обязательно тоже поеду)))
жаль, что не было никакой трансляции, даже постфактум(
ОтветАврора кубик
Отличная новость!!!в прошлом году очень понравилось ,в этом обязательно тоже поеду)))
Возможно, увидимся)) Тоже хочу поехать
Ого! Неожиданно, но приятно! Ждём!
Супер! С удовольствием придём, прошлогодняя Дискотека очень понравилась.
ЗдОрово, что будет продолжение идеи, отличный формат получился!
Безызбежный, ограничивший ответы, может посмотреть шоу на сайте первого канала. Есть запись и первого и второго шоу.
Вот и замечательно! Прошлогоднее шоу было прямо в десяточку, весело, креативно, атмосферно. Видимо Жене есть ещё, что показать, чем удивить. Заниматься надо тем, что хорошо получается.
Безызбежному, ограничившему ответы: на сайте 1 канала есть, у Жени в вк тоже
Прекрасная новость, удачи Жене и всей команде, планирую в это время быть в Москве, обязательно схожу
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