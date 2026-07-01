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  4. Бывшая фигуристка Фой, обвинившая Соренсена в изнасиловании, подала заявление в полицию. Ранее с канадского спортсмена сняли санкции

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Бывшая фигуристка Фой, обвинившая Соренсена в изнасиловании, подала заявление в полицию. Ранее с канадского спортсмена сняли санкции
Фигуристка, обвинившая Соренсена в изнасиловании, обратилась в полицию.

Экс-фигуристка Эшли Фой, обвинившая канадского фигуриста Николая Соренсена в изнасиловании, обратилась в полицию.

В январе 2024 года 35-летнего Соренсена, выступавшего в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри, обвинили в изнасиловании. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут.

Канадская организация по борьбе с абьюзом в спорте Abuse-Free Sport дисквалифицировала Соренсена минимум на 6 лет за «сексуальное злоупотребление». ISU отстранил его от всех соревнований под своей эгидой на неопределенный срок. 

Однако в апреле 2025 года Центр разрешения спортивных споров Канады (SDRCC) удовлетворил апелляцию фигуриста и снял с него санкции. Апелляционная коллегия постановила, что организация Abuse-Free Sport не имела юрисдикции для проведения расследования в отношении Соренсена.

Позже жертва предполагаемого изнасилования раскрыла свою личность – это Эшли Фой, уроженка США, выступавшая в танцах на льду за Германию. Сейчас она работает тренером в Нидерландах. 

В интервью журналистке Лори Уорд Фой сообщила, что продолжает попытки возобновить юридический процесс. 

«Пострадавшая Эшли Фой, подавшая заявление в полицию Коннектикута, заявила, что система безопасного спорта несовершенна, и пообещала продолжать бороться за справедливость, несмотря на истечение срока давности.

Фой ищет юридическую помощь, чтобы оспорить решение канадских спортивных властей. 

Экс-фигуристка заявила, что когда она подавала жалобу в Управление спортивного омбудсмена по вопросам честности (OSIC) в 2023 году, она считала, что юрисдикция была четко установлена. 

«В тот момент я думала, что вопрос с юрисдикцией решен. Я чувствовала себя в безопасности, когда обращалась к ним с заявлением, потому что знала, что наконец-то есть место, куда я могу пойти, где к этому отнесутся серьезно и проведут расследование. Меня неоднократно заверяли в письменной форме, что ведомство имеет полномочия для продолжения работы», – говорит она.

Недавно Фой прилетела из Нидерландов в США и официально подала заявление по факту инцидента – спустя более чем десять лет после случившегося. Однако после консультации с прокурором Коннектикута было установлено, что срок давности для уголовного преследования истек в 2017 году», – говорится в статье Broken Ice, доступной на портале Substack. 

«Мне нужно было сделать это для себя, для собственного исцеления. Переписать конец той ночи, когда я почти умерла. Мое заявление будет храниться в деле. Теперь это есть в официальных документах, и он не избежит наказания, если совершит еще одно преступление. Я сделаю все, даже ценой собственного здоровья и финансов, чтобы защитить кого-либо еще от него.

Я разочарована тем, что уголовное дело не будет продолжено, учитывая, насколько сложным и дорогостоящим был весь процесс до этого момента.

Хотелось бы найти специалиста, который помог бы понять, существуют ли еще какие-либо юридические пути. Но сейчас я откладываю средства, чтобы нанять канадского юриста для исправления ошибок Skate Canada и SDRCC», – сказала Фой.

«Я несла позор за то, что была жестоко изнасилована». Экс-партнер Фурнье-Бодри снова под ударом

Не отрицать секс-насилие, но избежать бана за него. Фигуриста спасли юридические лазейки

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Broken Ice
Эшли Фой
Николай Соренсен
происшествия
танцы на льду

Комментарии

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Сложная история, даже юристы не могут в ней разобраться.
Единственно, что хочется сказать - если был факт изнасилования, надо как можно раньше обращаться в полицию, а не спустя годы.
Прошло 14 лет, что она сейчас может доказать?
ОтветOlga.t
Сложная история, даже юристы не могут в ней разобраться. Единственно, что хочется сказать - если был факт изнасилования, надо как можно раньше обращаться в полицию, а не спустя годы. Прошло 14 лет, что она сейчас может доказать?
Ну так в том и дело, что гражданка молчала годами, а теперь не имеет никаких доказательств, кроме "верьте мне".
Пруфы то где? Хоть какие то? И где она была в 2012 году вообще? Да хоть в 2013?? Почему она все это затеяла в 2023??? 11 лет прошло - аж поколение сменилось. Как раз чтоб никто ничего не вспомнил? Сколько уже таких историй с оговорами и отменами было.
Отвратительная история, когда человека за "возможное событие" 2012 года пытаются привлечь по стандартам 2026 года. За это время поменялся менталитет, жизненные ценности все участников событий. Законодательство по отношению к людям, которые были участниками. Последствия этого процесса! Мужику уже испортили жизнь. Сколько случаев, когда после таких жизненных кульбитов они или лезли в петлю или становились изгоями общества, изгоями своей профессии. Мне кажется это уже нужно признать запрещенным приемом! Прошляпила? Не поняла что произошло? Садись, сиди, учись - два!
ОтветShtirly
Отвратительная история, когда человека за "возможное событие" 2012 года пытаются привлечь по стандартам 2026 года. За это время поменялся менталитет, жизненные ценности все участников событий. Законодательство по отношению к людям, которые были участниками. Последствия этого процесса! Мужику уже испортили жизнь. Сколько случаев, когда после таких жизненных кульбитов они или лезли в петлю или становились изгоями общества, изгоями своей профессии. Мне кажется это уже нужно признать запрещенным приемом! Прошляпила? Не поняла что произошло? Садись, сиди, учись - два!
А если Соренсен действительно виноват?
ОтветКаролина!
А если Соренсен действительно виноват?
Виноват простите в чем? В том, что барышня вовремя не осознала, что ее "изнасиловали"?
Разве Соренсен не достаточно уже пострадал, даже если реально виновен? На него итак весь мир как на монстра смотрит, жизнь под откос. Тут точно дело не в нём, а в той самой свежепострадавшей Габи - вот в это я скорее поверю. Нашла через какую щель и через какие заинтересованные структуры дотянуться гид ра.
Сейчас икают все, кто имел с ней какую-то связь за эти 14 лет.
upd
Ну и всем понятно, что это ответка от крокодилицы. За то, что Лоранс и Гийом пошли в новый сезон.
Напрасно ей книжонку спустили с рук.
ОтветБезызбежноНаКрасный
Сейчас икают все, кто имел с ней какую-то связь за эти 14 лет. upd Ну и всем понятно, что это ответка от крокодилицы. За то, что Лоранс и Гийом пошли в новый сезон. Напрасно ей книжонку спустили с рук.
О какой крокодилице вы говорите?
ОтветГриппозный флип
О какой крокодилице вы говорите?
её носатой подружки
Это уже похоже на маниакальность..Даже не в поиске истины, а в публичности доказывания. Такое впечатление, что ей нужна не сама правда, а оправдание своих действий, которые испортили человеку жизнь.
Она уже этим живӗт.
А раньше что молчала то?
Жертва, если она действительно жертва, упустила все шансы добиться наказания для насильника. А теперь вся эта беготня с заявлениями выглядит глупо и нелепо, потому что нет ни единого факта, доказывающего вину Соренсена.
Бедный, несчастный маньяк. Опять ему эти пра-а-ативные жертвы жизнь портят.
Боже, сколько пафоса - "переписать конец той ночи, когда я почти умерла" - а 14 лет, которые дама молчала, переписывать ничего не надо было? Я, безусловно, против любого насилия, в любом его виде, но подобные истории, когда много-много лет спустя начинаются откровения, когда невозможно ничего уже доказать или опровергнуть и все строится только на словах, или даже когда вторая сторона уже не может ничего сказать (вспоминаются откровения Прокловой после смерти Табакова) - это просто, извините, днище. Доказательств нет, но урон репутации человеку в любом случае будет. По сути кто угодно может обвинить кого угодно по любой причине - месть, негатив, да просто хайпа ради.
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