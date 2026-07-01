Бывшая фигуристка Фой, обвинившая Соренсена в изнасиловании, подала заявление в полицию. Ранее с канадского спортсмена сняли санкции

Фигуристка, обвинившая Соренсена в изнасиловании, обратилась в полицию.

Экс-фигуристка Эшли Фой, обвинившая канадского фигуриста Николая Соренсена в изнасиловании, обратилась в полицию.

В январе 2024 года 35-летнего Соренсена, выступавшего в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри, обвинили в изнасиловании. Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут.

Канадская организация по борьбе с абьюзом в спорте Abuse-Free Sport дисквалифицировала Соренсена минимум на 6 лет за «сексуальное злоупотребление». ISU отстранил его от всех соревнований под своей эгидой на неопределенный срок.

Однако в апреле 2025 года Центр разрешения спортивных споров Канады (SDRCC) удовлетворил апелляцию фигуриста и снял с него санкции. Апелляционная коллегия постановила, что организация Abuse-Free Sport не имела юрисдикции для проведения расследования в отношении Соренсена.

Позже жертва предполагаемого изнасилования раскрыла свою личность – это Эшли Фой, уроженка США, выступавшая в танцах на льду за Германию. Сейчас она работает тренером в Нидерландах.

В интервью журналистке Лори Уорд Фой сообщила, что продолжает попытки возобновить юридический процесс.

«Пострадавшая Эшли Фой, подавшая заявление в полицию Коннектикута, заявила, что система безопасного спорта несовершенна, и пообещала продолжать бороться за справедливость, несмотря на истечение срока давности.

Фой ищет юридическую помощь, чтобы оспорить решение канадских спортивных властей.

Экс-фигуристка заявила, что когда она подавала жалобу в Управление спортивного омбудсмена по вопросам честности (OSIC) в 2023 году, она считала, что юрисдикция была четко установлена.

«В тот момент я думала, что вопрос с юрисдикцией решен. Я чувствовала себя в безопасности, когда обращалась к ним с заявлением, потому что знала, что наконец-то есть место, куда я могу пойти, где к этому отнесутся серьезно и проведут расследование. Меня неоднократно заверяли в письменной форме, что ведомство имеет полномочия для продолжения работы», – говорит она.

Недавно Фой прилетела из Нидерландов в США и официально подала заявление по факту инцидента – спустя более чем десять лет после случившегося. Однако после консультации с прокурором Коннектикута было установлено, что срок давности для уголовного преследования истек в 2017 году», – говорится в статье Broken Ice, доступной на портале Substack.

«Мне нужно было сделать это для себя, для собственного исцеления. Переписать конец той ночи, когда я почти умерла. Мое заявление будет храниться в деле. Теперь это есть в официальных документах, и он не избежит наказания, если совершит еще одно преступление. Я сделаю все, даже ценой собственного здоровья и финансов, чтобы защитить кого-либо еще от него.

Я разочарована тем, что уголовное дело не будет продолжено, учитывая, насколько сложным и дорогостоящим был весь процесс до этого момента.

Хотелось бы найти специалиста, который помог бы понять, существуют ли еще какие-либо юридические пути. Но сейчас я откладываю средства, чтобы нанять канадского юриста для исправления ошибок Skate Canada и SDRCC», – сказала Фой.

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