«Его будут помнить за его доброту, щедрость и непоколебимую страсть к спорту». ISU почтил память ушедшего из жизни Артура Дмитриева

ISU почтил память ушедшего из жизни двукратного олимпийского чемпионаДмитриева.

Международный союз конькобежцев (ISU) почтил память ушедшего из жизни двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева.

«Международный союз конькобежцев (ISU) и мировое сообщество фигурного катания глубоко опечалены скоропостижной кончиной легендарного двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Валерьевича Дмитриева, который ушел из жизни 29 июня 2026 года в возрасте 58 лет.

Артур Дмитриев вошел в историю как первый — и на сегодняшний день единственный — фигурист-мужчина, завоевавший олимпийское золото в парном катании с двумя разными партнершами. Будучи исключительным спортсменом, признанным артистом ледовых шоу и уважаемым тренером, г-н Дмитриев внес непреходящий вклад в развитие фигурного катания и оставил после себя выдающееся наследие <...>

Работая преимущественно в Санкт-Петербурге и Москве, г-н Дмитриев продолжал формировать будущее фигурного катания, тренируя многих элитных спортсменов. Среди его наиболее известных учеников были будущий олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков, серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Александр Энберт, а также участники Олимпийских игр Кристина Астахова и Алексей Рогонов.

Многие памятные выступления навсегда останутся связанными с именем Артура Дмитриева, включая его победную олимпийскую произвольную программу под «Грезы любви» (1991/92) и трогательный «Концерт для фортепиано с оркестром № 2» Сергея Рахманинова (1993/94) в паре с Натальей Мишкутенок, а также мощную короткую программу «Так говорил Заратустра», исполненную с Оксаной Казаковой в сезонах 1996/97 и 1997/98.

Артур Дмитриев скончался в Москве после сердечного приступа, произошедшего во время тренировочных сборов в Орле. У него остались жена Татьяна и двое сыновей — Артур и Артем.

Г-на Дмитриева будут помнить не только за его выдающиеся достижения в качестве двукратного олимпийского чемпиона и его огромный вклад в фигурное катание как спортсмена и тренера, но и за его доброту, щедрость и непоколебимую страсть к спорту.

ISU чтит память г-на Дмитриева и будет вспоминать его с глубокой теплотой», – говорится в сообщении ISU.

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