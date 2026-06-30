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Александра Трусова: «У меня давно не было такого предвкушения от сезона. Чувствую, будет как минимум интересно»
Трусова о допуске: у меня давно не было такого предвкушения от сезона.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова отреагировала на информацию о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Фигуристка не выступала на турнирах с ноября 2022 года.

«У меня давно не было такого предвкушения от сезона… Чувствую, будет как минимум интересно 🔥», – написала Трусова. 

Короткую программу спортсменке поставил француз Бенуа Ришо, произвольную – Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Трусовой
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoженское катание
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logoСборная России по фигурному катанию

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