Александра Трусова: «У меня давно не было такого предвкушения от сезона. Чувствую, будет как минимум интересно»
Трусова о допуске: у меня давно не было такого предвкушения от сезона.
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова отреагировала на информацию о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.
Фигуристка не выступала на турнирах с ноября 2022 года.
«У меня давно не было такого предвкушения от сезона… Чувствую, будет как минимум интересно 🔥», – написала Трусова.
Короткую программу спортсменке поставил француз Бенуа Ришо, произвольную – Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Трусовой
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