Трусова о допуске: у меня давно не было такого предвкушения от сезона.

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова отреагировала на информацию о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Фигуристка не выступала на турнирах с ноября 2022 года.

«У меня давно не было такого предвкушения от сезона… Чувствую, будет как минимум интересно 🔥», – написала Трусова.

Короткую программу спортсменке поставил француз Бенуа Ришо , произвольную – Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе .