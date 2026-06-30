ISU: «Поскольку спортсмены из России отсутствовали более трех лет и не набирали очки в мировом рейтинге, квоты распределяются на этой основе»

ISU: российские фигуристы будут возвращаться с минимальными квотами.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что российские спортсмены будут начинать возвращение с минимальными квотами.

«В тех случаях, когда на соревнованиях установлены квоты, количество нейтральных спортсменов определяется по тем же объективным квалификационным критериям, основанным на результатах и рейтинге, которые применяются ко всем спортсменам.

Поскольку спортсмены из России и Беларуси отсутствовали более трех лет, не показывали результаты [на международных стартах] и не набирали очки в мировом рейтинге, их первоначальное распределение квот рассчитывается на этой объективной основе, так же, как и для любых спортсменов, возвращающихся после сопоставимого периода», – говорится в пояснении к релизу ISU о допуске.

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