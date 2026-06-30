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ISU: «Поскольку спортсмены из России отсутствовали более трех лет и не набирали очки в мировом рейтинге, квоты распределяются на этой основе»
ISU: российские фигуристы будут возвращаться с минимальными квотами.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что российские спортсмены будут начинать возвращение с минимальными квотами.

«В тех случаях, когда на соревнованиях установлены квоты, количество нейтральных спортсменов определяется по тем же объективным квалификационным критериям, основанным на результатах и рейтинге, которые применяются ко всем спортсменам.

Поскольку спортсмены из России и Беларуси отсутствовали более трех лет, не показывали результаты [на международных стартах] и не набирали очки в мировом рейтинге, их первоначальное распределение квот рассчитывается на этой объективной основе, так же, как и для любых спортсменов, возвращающихся после сопоставимого периода», – говорится в пояснении к релизу ISU о допуске.

Наших фигуристов допустили до международки! Но условий – тьма

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoISU
logoСборная России по фигурному катанию
отстранение и возвращение России

Комментарии

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Звучит так, как будто отсутствовали по собственной инициативе. Вообще то, не отсутствовали, а были отстранены.
ОтветНаши победят
Звучит так, как будто отсутствовали по собственной инициативе. Вообще то, не отсутствовали, а были отстранены.
Да, были отстранены. Но спортивная бюрократия работает так, что никто не будет делать для нас исключений и возвращать три квоты "по справедливости". Для ISU этот бан как "защитные меры", а не их косяк, за который они должны извиняться квотами. Формально правила начисления очков одни для всех. Раз три года не выступали, баллы сгорели, извольте начинать сначала.
Есть нюанс - мы не сами отстранились, бойкота не было. Значит должны учитываться те же условия, что до отстранения.
Ну да, мы же сами самоустранились от МС, а не нас забанили и по- прежнему держат на поводке с нейтральным статусом.
Не отсутствовали, а не неправомерно отстранили по политическим причинам..
Понятно, что это в первую очередь про ЧЕ, ЧМ и ЮЧМ. А на остальные - то можно трем заявиться?
ОтветKaterina Sunny
Понятно, что это в первую очередь про ЧЕ, ЧМ и ЮЧМ. А на остальные - то можно трем заявиться?
Да, на все остальные старты 3 места
А теряли квоты по спортивному принципу ?
Интересно, чего это они так дружно решили не выступать? Ах, точно! Их же отстранили!
По справедливости, можно было бы результаты 2021 года взять за основу при распределении квот.
Грабёж. Квоты должны быть по последнему чемпионату. Это не Россия не принимала участия, а ее отстранили. А нейтралов не должны ограничивать в количестве. Сколько зарабо ает рейтинг спортсменов, столько пусть и участвует в чемпионате. Хоть 5. Хоть 10 человек
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