Петросян и Гуменник могут получить этапы Гран-при ISU в случае снятия кого-либо из заявленных фигуристов

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник могут получить этапы Гран-при ISU в случае снятия кого-либо из уже заявленных спортсменов.
Сегодня ISU объявил о допуске российских атлетов в нейтральном статусе.
«Что по этапам Гран-при?
Формально все места уже распределили, и россиян там нет. Но шансы все равно есть.
1. Петросян и Гуменник.
Аделия Петросян и Петр Гуменник оба занимают 11 место в топе лучших результатов прошлого сезона. А значит – имеют отличные шансы получить этап в случае снятия кого-то из заявленных фигуристов.
Топ-10 перед ними – эти фигуристы либо на пенсии/пропускают сезон, либо у них и так уже есть по два этапа.
2. Челленджеры – главная калитка на этапы Гран-при для россиян и белорусов. На каждый челленджер может заявиться до трех спортсменов от одной страны (AIN тут, как понимаю, рассматривается в той же категории).
Победа на челленджере автоматически поднимает на верх списка запасных на этапы Гран-при. Посмотрите списки на этапы – там много потенциальных снятий. А будет еще больше. Медаль на этапе Гран-при дает шанс на второй этап, а значит – и на финал (в теории, конечно).
Список запасных на Гран-при опубликуют после первого челленджера – Cranberry Cup в США (6-9 августа)», – написала журналист Майя Багрянцева.
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