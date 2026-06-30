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Петросян и Гуменник могут получить этапы Гран-при ISU в случае снятия кого-либо из заявленных фигуристов
Петросян и Гуменник могут выступит на Гран-при ISU, если кто-то снимется.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник могут получить этапы Гран-при ISU в случае снятия кого-либо из уже заявленных спортсменов.

Сегодня ISU объявил о допуске российских атлетов в нейтральном статусе.

«Что по этапам Гран-при?

Формально все места уже распределили, и россиян там нет. Но шансы все равно есть.

1. Петросян и Гуменник.

Аделия Петросян и Петр Гуменник оба занимают 11 место в топе лучших результатов прошлого сезона. А значит – имеют отличные шансы получить этап в случае снятия кого-то из заявленных фигуристов.

Топ-10 перед ними – эти фигуристы либо на пенсии/пропускают сезон, либо у них и так уже есть по два этапа.

2. Челленджеры – главная калитка на этапы Гран-при для россиян и белорусов. На каждый челленджер может заявиться до трех спортсменов от одной страны (AIN тут, как понимаю, рассматривается в той же категории).

Победа на челленджере автоматически поднимает на верх списка запасных на этапы Гран-при. Посмотрите списки на этапы – там много потенциальных снятий. А будет еще больше. Медаль на этапе Гран-при дает шанс на второй этап, а значит – и на финал (в теории, конечно).

Список запасных на Гран-при опубликуют после первого челленджера – Cranberry Cup в США (6-9 августа)», – написала журналист Майя Багрянцева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Майи Багрянцевой
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