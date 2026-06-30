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  4. Российские фигуристы получат по одной квоте в каждом виде на чемпионатах Европы и мира

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Российские фигуристы получат по одной квоте в каждом виде на чемпионатах Европы и мира
Российские фигуристы получат по одной квоте в каждом виде на ЧЕ и ЧМ.

Российские фигуристы в нейтральном статусе получат по одной квоте в каждом виде на чемпионатах Европы и мира в первый сезон после возвращения.

Об этом сообщила журналист Майя Багрянцева.

«Критерии нейтральности (сейчас это самый важный вопрос). Объявлено, что они будут менее строгими, чем при отборе на Олимпиаду. Те, кому было отказано, могут быть рассмотрены повторно (хотя предыдущий отказ будет приниматься во внимание). ISU может сформировать новую комиссию по нейтральности.

Что по квотам? На главные старты – чемпионат Европы и чемпионат мира – предусмотрено по одной квоте в каждом виде, так как российские и белорусские фигуристы не принимали участия в международных соревнованиях более трех лет.

Есть ли допуск на другие турниры? Да. Гран-при, челленджеры и «бэшки» – все открыто.

Судьи и чиновники? Нет. Официальные лица и судьи пока сидят дома.

Турниры в России или Беларуси? Нет. Тут пока никаких перспектив», – написала Багрянцева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Майи Багрянцевой
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