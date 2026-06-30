Тарасова о решении ISU по допуску: «Нам теперь им спасибо говорить за то, что они засунули в туалет четыре года нашей жизни и работы?»

Тарасова об ISU: засунули в туалет четыре года нашей жизни и работы.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на допуск российских фигуристов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Настолько постепенно они нас допускают, что я возмущена. Но надо начинать выступать. Должны были быть допущены во всех видах по три человека, а сейчас, скорее всего, будем начинать с одной квоты», – сказала Тарасова РИА Новости.

«А почему без флага и гимна? Чем наш гимн не нравится и кому? Я просто возмущена, что они допускают нас без флага и гимна. Спасибо им большое, молодцы ребята. Будь они прокляты!» – добавила она.

«Допустили и допустили. Почему без флага и гимна – я не понимаю. В чем причина? Что им не нравится? Почему они нас обделяют? Где справедливость и законы, по которым они действуют? Таких законов нет.

Что нам теперь, им спасибо говорить за то, что они засунули в туалет четыре года нашей жизни и работы? Они совершили колоссальную ошибку по уничтожению нашего вида спорта в нашей стране. Теперь они ее исправляют, но делают это как могут», – цитирует Тарасову «Матч ТВ» .