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  4. Тарасова о решении ISU по допуску: «Нам теперь им спасибо говорить за то, что они засунули в туалет четыре года нашей жизни и работы?»

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Тарасова о решении ISU по допуску: «Нам теперь им спасибо говорить за то, что они засунули в туалет четыре года нашей жизни и работы?»
Тарасова об ISU: засунули в туалет четыре года нашей жизни и работы.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на допуск российских фигуристов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

«Настолько постепенно они нас допускают, что я возмущена. Но надо начинать выступать. Должны были быть допущены во всех видах по три человека, а сейчас, скорее всего, будем начинать с одной квоты», – сказала Тарасова РИА Новости.

«А почему без флага и гимна? Чем наш гимн не нравится и кому? Я просто возмущена, что они допускают нас без флага и гимна. Спасибо им большое, молодцы ребята. Будь они прокляты!» – добавила она.

«Допустили и допустили. Почему без флага и гимна – я не понимаю. В чем причина? Что им не нравится? Почему они нас обделяют? Где справедливость и законы, по которым они действуют? Таких законов нет.

Что нам теперь, им спасибо говорить за то, что они засунули в туалет четыре года нашей жизни и работы? Они совершили колоссальную ошибку по уничтожению нашего вида спорта в нашей стране. Теперь они ее исправляют, но делают это как могут», – цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoСборная России по фигурному катанию
logoТатьяна Тарасова
отстранение и возвращение России
logoISU
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Комментарии

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Президенту спасибо скажите. За эти 4 года и последующие десятилетия.
ОтветАлексей Виноградов
Президенту спасибо скажите. За эти 4 года и последующие десятилетия.
Вряд ли здесь Зеленскому кто-то скажет спасибо
А точно они четыре года нашей жизни в туалет засунули? У меня другая кандидатура есть.
Для начала надо действительно сказать "спасибо." Потому как если продолжать их обс... ать, то четыре года легко могут превратиться в тридцать. ЮАР не даст соврать.
А что случилось, почему наших не пускали на соревнования? Я просто новости редко читаю
ОтветEternal Hate_1117268987
А что случилось, почему наших не пускали на соревнования? Я просто новости редко читаю
твоего нового аккаунта на спортсе зарегистрировано не было, вот и не пускали, ждали
спасибо, что пришёл
ОтветEternal Hate_1117268987
А что случилось, почему наших не пускали на соревнования? Я просто новости редко читаю
Ждали, когда ты из канавы выберешься
А спортсменов отстранили без причины или что-то случилось в 2022 году?
ОтветГоша Пугач
А спортсменов отстранили без причины или что-то случилось в 2022 году?
Пора бы уже открыть глаза на то, что в мире происходит, а не писать в миллионный раз чушь, которая кажется смешной только тебе
ОтветГоша Пугач
А спортсменов отстранили без причины или что-то случилось в 2022 году?
По какому закону отстранили?
Ну деду которому захотелось движухи вы же говорите спасибо почему-то
Ответnoyneim
Ну деду которому захотелось движухи вы же говорите спасибо почему-то
это надо быть умственно неполноценным, чтобы сейчас, в 2026м году, имея на руках всю информацию из всех источников, все сводить к желанию деда, которому чего-то там захотелось...
Конечно с ТАТ согласна по поводу нейтрального статуса, но для фигуристов и болельщиков и это хорошая новость, потому что , как раз в нейтральном статусе мы выступали и так уж несколько лет на ГС и это было связано с допингом в 2014 году на ОИ , эта история дала нам такой резонанс на годы вперед , поэтому сейчас это радость, что допустили , мечта конечно по три фигуриста в каждом виде .
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