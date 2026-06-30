Соответствие критериям нейтральности будет определять совет ISU или независимая комиссия

Решение о допуске фигуристов будет принимать совет ISU или специальная комиссия.

Решение о допуске спортсменов из России к соревнованиям под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) будет принимать совет организации или специальная комиссия.

Сегодня ISU объявил о допуске российских атлетов в нейтральном статусе и опубликовал критерии для участия в соревнованиях.

«Соответствие критериям определяется советом ISU, который может поручить проведение оценки независимой комиссии по определению соответствия, созданной для этой цели.

Заинтересованному лицу должна быть предоставлена возможность быть заслушанным, а решение об отказе в допуске может быть обжаловано в соответствии с применимыми правилами ISU», – говорится в коммюнике ISU № 2804.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Российские спортсмены не смогут получить нейтральный статус ISU, если проходят военную службу, принимали участие в конфликте на Украине или поддерживали его