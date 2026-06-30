ISU: количество нейтральных атлетов определяется по объективным критериям.

Нейтральные спортсмены из России будут участвовать в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), где установлены квоты, на основании результатов и рейтинга.

Об этом говорится в коммюнике ISU № 2804.

«В тех случаях, когда на соревнованиях установлены квоты, количество нейтральных спортсменов определяется по тем же объективным квалификационным критериям, основанным на результатах и рейтинге, которые применяются ко всем спортсменам. Национальная принадлежность при определении квот не учитывается», – сказано в документе ISU.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.