ISU: «Количество нейтральных спортсменов на соревнованиях, где установлены квоты, определяется по объективным критериям, основанным на результатах и рейтинге»
ISU: количество нейтральных атлетов определяется по объективным критериям.
Нейтральные спортсмены из России будут участвовать в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), где установлены квоты, на основании результатов и рейтинга.
Об этом говорится в коммюнике ISU № 2804.
«В тех случаях, когда на соревнованиях установлены квоты, количество нейтральных спортсменов определяется по тем же объективным квалификационным критериям, основанным на результатах и рейтинге, которые применяются ко всем спортсменам. Национальная принадлежность при определении квот не учитывается», – сказано в документе ISU.
Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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То есть сколько угодно спортсменов может подаваться на нейтральность?
Вот благодать)