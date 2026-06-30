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  4. ISU: «Количество нейтральных спортсменов на соревнованиях определяется по объективным критериям, основанным на результатах и рейтинге»

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ISU: «Количество нейтральных спортсменов на соревнованиях, где установлены квоты, определяется по объективным критериям, основанным на результатах и рейтинге»
ISU: количество нейтральных атлетов определяется по объективным критериям.

Нейтральные спортсмены из России будут участвовать в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), где установлены квоты, на основании результатов и рейтинга.

Об этом говорится в коммюнике ISU № 2804.

«В тех случаях, когда на соревнованиях установлены квоты, количество нейтральных спортсменов определяется по тем же объективным квалификационным критериям, основанным на результатах и рейтинге, которые применяются ко всем спортсменам. Национальная принадлежность при определении квот не учитывается», – сказано в документе ISU.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
отстранение и возвращение России
logoISU
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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У Аделии и Пети есть сизон бест - надеюсь это учтут. Плюсь допинг пробы в международных лабораториях ВАДА.
Ничего непонятно))
То есть сколько угодно спортсменов может подаваться на нейтральность?
Вот благодать)
Ну это к этапам ГП относится, а в остальных соревнованиях всё равно квоты есть. И если не ошибаюсь, то всё равно было не больше трёх квот, если это не домашние соревнования.
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