Российские спортсмены не смогут получить нейтральный статус ISU, если проходят военную службу, принимали участие в конфликте на Украине или поддерживали его

ISU опубликовал критерии нейтральности для российских спортсменов.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал критерии нейтральности для российских спортсменов.

Сегодня организация объявила о допуске российских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Право на участие в качестве нейтрального спортсмена оценивается индивидуально и на основе доказательств, независимо от гражданства. Считается, что спортсмен или член персонала спортсмена имеют право участвовать в соревнованиях, если они не подпадают под критерии, исключающие такую возможность», – говорится в коммюнике ISU № 2804.

Спортсмены или члены персонала не смогут получить нейтральный статус, если они:

проходят службу в вооруженных силах или органах национальной безопасности России или Беларуси;

после февраля 2022 года принимали активное участие в боевых действиях против Украины;

после февраля 2022 года активно и публично поддерживали боевые действия.

Решение о допуске принимает совет ISU; он может делегировать полномочия по оценке соответствия критериям независимой комиссии, созданной специально для этой цели. Решение об отказе в допуске может быть обжаловано.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.