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  4. Российские спортсмены не смогут получить нейтральный статус ISU, если проходят военную службу, принимали участие в конфликте на Украине или поддерживали его

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Российские спортсмены не смогут получить нейтральный статус ISU, если проходят военную службу, принимали участие в конфликте на Украине или поддерживали его
ISU опубликовал критерии нейтральности для российских спортсменов.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал критерии нейтральности для российских спортсменов.

Сегодня организация объявила о допуске российских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Право на участие в качестве нейтрального спортсмена оценивается индивидуально и на основе доказательств, независимо от гражданства. Считается, что спортсмен или член персонала спортсмена имеют право участвовать в соревнованиях, если они не подпадают под критерии, исключающие такую возможность», – говорится в коммюнике ISU № 2804.

Спортсмены или члены персонала не смогут получить нейтральный статус, если они:

  • проходят службу в вооруженных силах или органах национальной безопасности России или Беларуси;

  • после февраля 2022 года принимали активное участие в боевых действиях против Украины;

  • после февраля 2022 года активно и публично поддерживали боевые действия.

Решение о допуске принимает совет ISU; он может делегировать полномочия по оценке соответствия критериям независимой комиссии, созданной специально для этой цели. Решение об отказе в допуске может быть обжаловано.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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logoсборная России жен (коньки)

Комментарии

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Почему к американцам и израильтянам нет таких критериев?
ОтветElinkas
Почему к американцам и израильтянам нет таких критериев?
Ну так. Ответ давно на просторах сайта. Это другое. Там демократические бомбёжки, все во имя демократии.
ОтветElinkas
Почему к американцам и израильтянам нет таких критериев?
Чего вы постоянно это спрашиваете) Очевидный же ответ.
Потому что страны сильные, богатые, влиятельные, с ними так нельзя.
Остальную часть ответа додумывайте сами)
"активно и публично поддерживали боевые действия". Вот это самый размытый критерий, и при желании под него можно подогнать, что угодно, от присутствия на приёме в Кремле, участия в шоу Рудковских. совмещенном с Z-митингом, до лайка в соцсетях под фото с ветеранами.
ОтветЯгун Ягунини
"активно и публично поддерживали боевые действия". Вот это самый размытый критерий, и при желании под него можно подогнать, что угодно, от присутствия на приёме в Кремле, участия в шоу Рудковских. совмещенном с Z-митингом, до лайка в соцсетях под фото с ветеранами.
Полностью согласна!!! Можно абсолютно все что угодно притянуть, было бы желание. А оно будет.
ОтветЯгун Ягунини
"активно и публично поддерживали боевые действия". Вот это самый размытый критерий, и при желании под него можно подогнать, что угодно, от присутствия на приёме в Кремле, участия в шоу Рудковских. совмещенном с Z-митингом, до лайка в соцсетях под фото с ветеранами.
ну примерно так реальные взгляды человека и выявляются. Были бы другие инструменты, выявляли бы иначе
Идите вы на ### со своими правилами, козлы. Чего по Израилю, Ирану, США , Украине молчите, сволочи?
Теперь будут шерстить в интернете аккаунты "добровольцы-стукачи", чтобы наши лидеры и ведущие фигуристы не получили нейтральный статус.
ОтветДок Аксель
Теперь будут шерстить в интернете аккаунты "добровольцы-стукачи", чтобы наши лидеры и ведущие фигуристы не получили нейтральный статус.
Соседняя страна уже давно свои обличающие фото заготовила с участием в митингах, концертах, встречах, поездках в Крым и т.д. Сейчас косяком будут слать во все инстанции. Тут они на опережение сработают.
ОтветEvgen Vynokurov
Соседняя страна уже давно свои обличающие фото заготовила с участием в митингах, концертах, встречах, поездках в Крым и т.д. Сейчас косяком будут слать во все инстанции. Тут они на опережение сработают.
Там целая армия таких "добровольцев" с упоением будет искать необходимый компромат.
Ну по поводу действий США в Иране, мы демократично промолчим
Ответuralets46
Ну по поводу действий США в Иране, мы демократично промолчим
Ну почему же молчат? )) Там министр безопасности что ль США джигу пляшет по случаю вылета сборной Ирана с ЧМпо футболу и песни поет. Сам открыто выдал
ОтветRouGE
Ну почему же молчат? )) Там министр безопасности что ль США джигу пляшет по случаю вылета сборной Ирана с ЧМпо футболу и песни поет. Сам открыто выдал
США физически устранили все высшее руководство Ирана, и ничего как будто не произошло, никого не отстранили, даже наоборот, а ведь это гос. терроризм запредельного уровня
О,щас начнутся голодные игры! Главное,чтобы разные тренерские штабы не начали топить друг друга
Ответgreyside
О,щас начнутся голодные игры! Главное,чтобы разные тренерские штабы не начали топить друг друга
Начнут
Ответgreyside
О,щас начнутся голодные игры! Главное,чтобы разные тренерские штабы не начали топить друг друга
Главное,чтобы разные тренерские штабы не начали топить друг друга
______________
тащем-та, всё фк на этом стоит)))
Издевательство продолжается. Подонки.
Поиск кто где ставил лайк в соцсетях объявляется открытым
Тут все удивляются этадругину в отношении Израиля и США, но знаете - после того, как мне упорно доказывали что реклама у спортсменов Англии и США военных подразделений (и войны по сути) - это другое, я уже давно плюнул на логику и здравый смысл. У них его нет
Какие лицемерные крысы 👿
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