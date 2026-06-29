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  4. Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни

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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни
Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев.

Экс-фигурист Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни.

«Умер Артур Дмитриев. В московской больнице», – сообщил источник ТАСС. 

Позже стало известно, что причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ. 

Дмитриев – двукратный олимпийский чемпион (1992, 1998) в парном катании, серебряный призер Игр-1994, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы.

С 1986 по 1995 годы он выступал в паре с Натальей Мишкутенок, позже – с Оксаной Казаковой. Дмитриев стал первым фигуристом, выигравшим Олимпийские игры с разными партнершами. 

После завершения карьеры Дмитриев работал тренером-консультантом сборных команд России, в Федерации фигурного катания на коньках России курировал парное катание. 

Федерация подтвердила, что Дмитриев ушел из жизни, и выразила соболезнования его родным и близким. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoАртур Дмитриев-старший
пары

Комментарии

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Шок. Царствие небесное Артуру и светлая память!
Как же так, жить и жить еще...
Шок! Светлая память! Сил семье и Артуру Дмитриеву-младшему.
Как жалко! Вообще не возраст!
Пусть земля будет пухом😢
Очень жаль, мог бы ещё жить.
Как жаль, 58 совсем не возраст. Соболезнования семье, очень жаль.
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