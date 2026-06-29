Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни

Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев.

Экс-фигурист Артур Дмитриев умер на 59-м году жизни.

«Умер Артур Дмитриев. В московской больнице», – сообщил источник ТАСС.

Позже стало известно, что причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ.

Дмитриев – двукратный олимпийский чемпион (1992, 1998) в парном катании, серебряный призер Игр-1994, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы.

С 1986 по 1995 годы он выступал в паре с Натальей Мишкутенок, позже – с Оксаной Казаковой. Дмитриев стал первым фигуристом, выигравшим Олимпийские игры с разными партнершами.

После завершения карьеры Дмитриев работал тренером-консультантом сборных команд России, в Федерации фигурного катания на коньках России курировал парное катание.

Федерация подтвердила, что Дмитриев ушел из жизни, и выразила соболезнования его родным и близким.