Тарасова о спортсменах, сменивших гражданство: «Что в этом страшного? Они выступают за другую страну, но они же наши русские люди»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о спортсменах, перешедших из России в другую страну.
– Есть очень много разных мнений по поводу того, что много наших спортсменов выступали под флагами других стран. Вы как считаете, они остаются нашими спортсменами в таком случае?
– Они выступают за другую страну, но они же наши русские люди. Но они выступают за другую страну, что в этом страшного? Мой патриотический долг никак не уменьшается.
А хоккей? Весь играет там. Лучшие его представители, не весь, а лучшие его представители играют там. И никто не возмущается. Привыкли. А к другим не привыкли, – сказала Тарасова в интервью ютуб-каналу «Просто повезло».
Означает ли переход Саши Плющенко, что у его родителей есть гражданство Азербайджана?
Я понимаю фигуристов, уходящих для пары. Остальные - нет, не наши
А про меняющих спортивное гражданство, я не против, но я за одинаковое отношение ко всем.
Одинаковый карантин, с понятными сроками. Ну и если кому-то запрещено тренироваться в России, то это должно быть одинаково для всех "иностранцев".