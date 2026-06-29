Тарасова о спортсменах, сменивших гражданство: «Что в этом страшного? Они выступают за другую страну, но они же наши русские люди»

Тарасова о спортсменах, сменивших гражданство: они наши русские люди.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о спортсменах, перешедших из России в другую страну.

– Есть очень много разных мнений по поводу того, что много наших спортсменов выступали под флагами других стран. Вы как считаете, они остаются нашими спортсменами в таком случае?

– Они выступают за другую страну, но они же наши русские люди. Но они выступают за другую страну, что в этом страшного? Мой патриотический долг никак не уменьшается.

А хоккей? Весь играет там. Лучшие его представители, не весь, а лучшие его представители играют там. И никто не возмущается. Привыкли. А к другим не привыкли, – сказала Тарасова в интервью ютуб-каналу «Просто повезло».

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