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Тарасова о спортсменах, сменивших гражданство: «Что в этом страшного? Они выступают за другую страну, но они же наши русские люди»
Тарасова о спортсменах, сменивших гражданство: они наши русские люди.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о спортсменах, перешедших из России в другую страну. 

– Есть очень много разных мнений по поводу того, что много наших спортсменов выступали под флагами других стран. Вы как считаете, они остаются нашими спортсменами в таком случае?

– Они выступают за другую страну, но они же наши русские люди. Но они выступают за другую страну, что в этом страшного? Мой патриотический долг никак не уменьшается.

А хоккей? Весь играет там. Лучшие его представители, не весь, а лучшие его представители играют там. И никто не возмущается. Привыкли. А к другим не привыкли, – сказала Тарасова в интервью ютуб-каналу «Просто повезло». 

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoТатьяна Тарасова

Комментарии

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Хоккеисты флаг не меняют, не надо песен.
Я понимаю фигуристов, уходящих для пары. Остальные - нет, не наши
Ну с такой логикой зачем нам возвращаться давайте растить спортсменов для других стран главное что это наши люди ? Короче для меня херня логика .
И нахрена нужны эти журналисты? Не лучше ли Тарасову с Роднининой сразу назначить журналистами и устранить из цепочки этих посредников-перекупщиков...
Да даже, если и родился и вырос в другой стране, всё равно найдут "наших".
А про меняющих спортивное гражданство, я не против, но я за одинаковое отношение ко всем.
Одинаковый карантин, с понятными сроками. Ну и если кому-то запрещено тренироваться в России, то это должно быть одинаково для всех "иностранцев".
Ну если так считать, то и генерал Власов "наш русский"
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