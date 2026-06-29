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  4. Тарасова о победе Лью в Милане: «Она не делала ничего супер. И никто не делал, надо отдать должное. Мы же должны иметь олимпийскую чемпионку»

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Тарасова о победе Лью в Милане: «Она не делала ничего супер. И никто не делал, надо отдать должное. Мы же должны иметь олимпийскую чемпионку»
Тарасова о победе Лью в Милане: что плохого, если она выиграла без напряжения.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о победе американки Алисы Лью на Олимпиаде в Милане.

«Что плохого, если она выиграла без напряжения? Да это прелесть. Ей не надо было напрягаться — я в это не верю.

Она не делала ничего супер. И никто не делал, надо отдать должное. Она делала все элементы, которые делали 15 лет назад. Но она их сделала чисто, хорошо, красиво, с удовольствием катала свою программу — это ли не прелесть? Мы же должны иметь олимпийскую чемпионку.

Да, нас не было, но это вопрос, который не надо уже муссировать. Нас не было, это очень горько, очень тяжело. Я очень переживала, когда начала комментировать. Я сама была на семи Олимпиадах, но я там работала. А начала комментировать — просто не могу, и все. Меня просто жжет внутри, что нас нет. Я это остро почувствовала, когда началась Олимпиада», — сказала Тарасова в интервью ютуб-каналу «Просто повезло».

К Играм-2026 были допущены двое российских фигуристов в нейтральном статусе — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Оба заняли шестые места.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ютуб-канал «Просто повезло»
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