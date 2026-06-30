ISU допустил российских фигуристов до соревнований в нейтральном статусе.

Международный союз конькобежцев (ISU ) допустил российских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе.

«С начала сезона-2026/27 защитная мера, установленная коммюнике № 2469 (речь об отстранении спортсменов из России и Беларуси – Спортс’’), частично отменяется. Такие спортсмены могут участвовать в мероприятиях ISU и международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, без государственных символов (а именно национальных флагов, национальной экипировки и национальных гимнов)», – говорится в коммюнике ISU № 2804.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Отмечается, что нейтральные спортсмены могут участвовать в командных соревнованиях, включая синхронное катание, эстафеты в конькобежном спорте и шорт-треке, турнир по фигурному катанию World Team Trophy.

Россияне были отстранены с марта 2022 года, но в сезоне-2025/26 им в качестве исключения разрешали участвовать в отборе на Олимпиаду.