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  4. ISU допустил российских фигуристов до соревнований в нейтральном статусе

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ISU допустил российских фигуристов до соревнований в нейтральном статусе
ISU допустил российских фигуристов до соревнований в нейтральном статусе.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе.

«С начала сезона-2026/27 защитная мера, установленная коммюнике № 2469 (речь об отстранении спортсменов из России и Беларуси – Спортс’’), частично отменяется. Такие спортсмены могут участвовать в мероприятиях ISU и международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, без государственных символов (а именно национальных флагов, национальной экипировки и национальных гимнов)», – говорится в коммюнике ISU № 2804.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Отмечается, что нейтральные спортсмены могут участвовать в командных соревнованиях, включая синхронное катание, эстафеты в конькобежном спорте и шорт-треке, турнир по фигурному катанию World Team Trophy.

Россияне были отстранены с марта 2022 года, но в сезоне-2025/26 им в качестве исключения разрешали участвовать в отборе на Олимпиаду.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
отстранение и возвращение России
logoISU
logoСборная России по фигурному катанию
logoсборная России (коньки)
logoсборная России жен (шорт-трек)
сборная Беларуси
сборная Беларуси
logoсборная России (шорт-трек)
logoсборная России жен (коньки)

Комментарии

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Прекрасная новость!
Наконец-то!!!!! 🥳
ОтветАленка_76
Прекрасная новость! Наконец-то!!!!! 🥳
Новость отличная, только отсеивать будут многих, к сожалению. Уже опубликовали критерии, позволяющие отклонить допуск. Так что, пройдут далеко не все.
ОтветEvgen Vynokurov
Новость отличная, только отсеивать будут многих, к сожалению. Уже опубликовали критерии, позволяющие отклонить допуск. Так что, пройдут далеко не все.
Ага… как бы Галлямов и Козловский не попали в этот фильтр со своими острыми языками и иногда несдержанными высказываниями …(
теперь главное,чтобы дали нейтральный статус всем, а не двоим,как в лыжах. Скрестим пальцы )))
Ответgreyside
теперь главное,чтобы дали нейтральный статус всем, а не двоим,как в лыжах. Скрестим пальцы )))
А эти могут. К примеру мужчине-парнику и девушке из танцев
Ответgreyside
теперь главное,чтобы дали нейтральный статус всем, а не двоим,как в лыжах. Скрестим пальцы )))
У нас уже 4 фигуриста этот статус получили. Или будут заново пересматривать ?
Я так понимаю, речь и о юниорах, и о взрослых. Ну хоть как-то сдвинулась ситуация.
Хоть по бэшкам смогут поездить в следующем сезоне ребята.
ОтветЛучшее_враг_хорошего
Я так понимаю, речь и о юниорах, и о взрослых. Ну хоть как-то сдвинулась ситуация. Хоть по бэшкам смогут поездить в следующем сезоне ребята.
Как бы не получилось, что допуск есть на словах, а по факту - один-два участника для профанации. Продолжают играться в свои хитромудрые игры функционеры из ИСУ.
ОтветЛучшее_враг_хорошего
Я так понимаю, речь и о юниорах, и о взрослых. Ну хоть как-то сдвинулась ситуация. Хоть по бэшкам смогут поездить в следующем сезоне ребята.
Вопрос-кто теперь пройдет проверку на вшивость,то есть на нейтральность
И всё-таки неспроста они в гран-при снизили порог возвращения. Как знали что сейчас вернут
Ответstanislav.tokarev@im.systems
И всё-таки неспроста они в гран-при снизили порог возвращения. Как знали что сейчас вернут
Это значит в ГП наши участвовать не могут?
ОтветB.l.a.z.e
Это значит в ГП наши участвовать не могут?
Нет. Распределение уже прошло
Прикольно, да начнутся Голодные Игры в нашем ФК ))
Защитная мера частично отменяется!
Ахахаха
Как же не стыдно такое писать! Ведь кто-то без стыда и совести писал этот релиз. Вы кого защищали то? Медали американских фигуристов от посягательств наших спортсменов?
Ответfada
Защитная мера частично отменяется! Ахахаха Как же не стыдно такое писать! Ведь кто-то без стыда и совести писал этот релиз. Вы кого защищали то? Медали американских фигуристов от посягательств наших спортсменов?
Это бесполезно, нет там совести.
Вот это неожиданно, на взрослых фигуристов совсем надежды не было. Ну теперь ждём детали, может там какие-нибудь драконовские условия для нейтралов
ОтветGilonjon862
Вот это неожиданно, на взрослых фигуристов совсем надежды не было. Ну теперь ждём детали, может там какие-нибудь драконовские условия для нейтралов
Подводные камни точно есть....... Но тут даже если условная Захарова с Фроловой поедет, уже достижение. Пусть хоть что то да сдвинется уже.
ОтветGilonjon862
Вот это неожиданно, на взрослых фигуристов совсем надежды не было. Ну теперь ждём детали, может там какие-нибудь драконовские условия для нейтралов
+++++
Поживем - увидим. Лыжники уже столкнулись, то, что формально статус получить можно, не значит, что его реально оформят.
Зима близко как никогда!)

Хоккей, ты следующий!
Как говорится, лиха беда начало! Никто ведь и не надеялся, что прям вот возьмут и вернут - с флагами, гимнами, квотами! Перым ласточкам непросто будет - но столько времени ждали (( Ребята - выносите всех в одни ворота! Начнутся продажи билетов, наши финансирование восстановят, дальше должно все вернуться на круги своя✊️
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