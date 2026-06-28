«Вдохновляюсь образом Джона Траволты». Чемпиону Европы Эгадзе поставили короткую программу на тему из «Криминального чтива»

Фигуристу Эгадзе поставили программу на тему из «Криминального чтива» Тарантино.

Чемпион Европы, грузинский фигурист Ника Эгадзе в короткой программе будет выступать под музыку из фильма «Криминальное чтиво».

– Что по новым программам?

– Закончили работу над короткой – кажется, классно получилось, мне очень нравится.

– Кто выбирал музыку?

– Мы вместе с Бенуа (Ришо) решили, что катать лирику я не буду. Искали что-то энергичное и веселое. В итоге они мне с Седриком (Седрик Тур, отвечает за музыку в команде Ришо – Спортс’’) прислали уже готовую нарезку – и я сразу согласился.

– Музыку раскроешь?

– Саундтрек к «Криминальному чтиву» Квентина Тарантино. Вдохновляюсь образом Джона Траволты.

– Фильм смотрел?

– Конечно, очень понравился. Но буду еще раз пересматривать, там несколько уровней, не все сразу раскрываются.

Стиль программы для меня максимально новый – по вайбу похож, наверное, на мой показательный номер в образе Дэдпула. Первая медленная часть – и та несерьезная, а потом вообще стеб в какой-то момент начинается – в конце с элементами хип-хопа. Теперь главное ее вкатать, чтобы движения были раскованные и я себя свободно в программе чувствовал.

А, еще надо восстановить сальто – оно у меня там по плану в самом конце. И вот тогда все сложится, – рассказал Эгадзе в интервью Спортсу’’.

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