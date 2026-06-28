«Вдохновляюсь образом Джона Траволты». Чемпиону Европы Эгадзе поставили короткую программу на тему из «Криминального чтива»

Чемпион Европы, грузинский фигурист Ника Эгадзе в короткой программе будет выступать под музыку из фильма «Криминальное чтиво».
– Что по новым программам?
– Закончили работу над короткой – кажется, классно получилось, мне очень нравится.
– Кто выбирал музыку?
– Мы вместе с Бенуа (Ришо) решили, что катать лирику я не буду. Искали что-то энергичное и веселое. В итоге они мне с Седриком (Седрик Тур, отвечает за музыку в команде Ришо – Спортс’’) прислали уже готовую нарезку – и я сразу согласился.
– Музыку раскроешь?
– Саундтрек к «Криминальному чтиву» Квентина Тарантино. Вдохновляюсь образом Джона Траволты.
– Фильм смотрел?
– Конечно, очень понравился. Но буду еще раз пересматривать, там несколько уровней, не все сразу раскрываются.
Стиль программы для меня максимально новый – по вайбу похож, наверное, на мой показательный номер в образе Дэдпула. Первая медленная часть – и та несерьезная, а потом вообще стеб в какой-то момент начинается – в конце с элементами хип-хопа. Теперь главное ее вкатать, чтобы движения были раскованные и я себя свободно в программе чувствовал.
А, еще надо восстановить сальто – оно у меня там по плану в самом конце. И вот тогда все сложится, – рассказал Эгадзе в интервью Спортсу’’.
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