Путин поздравил Москвину с 85-летием: «Отрадно, что через десятилетия вы пронесли молодость души и вдохновение, сохранили деятельный настрой»

Путин поздравил Москвину с 85-летием: отрадно, что вы по-прежнему востребованы.

Президент РФ Владимир Путин поздравил тренера по фигурному катанию Тамару Москвину с днем рождения.

Сегодня заслуженному тренеру СССР и России Москвиной исполнилось 85 лет.

«Уважаемая Тамара Николаевна!

Примите искренние поздравления с юбилейным Днем рождения. Вы по праву принадлежите к замечательной плеяде выдающихся спортсменов, наставников и творцов, приумноживших славу отечественной школы фигурного катания. Яркое, самобытное дарование, мастерство и целеустремленность помогли Вам успешно выступать на национальных чемпионатах и спартакиадах, международных соревнованиях. И конечно, самого глубокого признания достойна Ваша многолетняя тренерская деятельность, искренняя забота о воспитании нескольких поколений учеников, многие из которых стали подлинными «звездами» мировой величины.

Отрадно, что через десятилетия Вы пронесли молодость души, вдохновение и щедрость таланта, сохранили деятельный, творческий настрой и сегодня по-прежнему востребованы, пользуетесь высоким, заслуженным авторитетом.

От души желаю Вам доброго здоровья, благополучия и успехов», – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.