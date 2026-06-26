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  4. Путин поздравил Москвину с 85-летием: «Отрадно, что через десятилетия вы пронесли молодость души и вдохновение, сохранили деятельный настрой»

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Путин поздравил Москвину с 85-летием: «Отрадно, что через десятилетия вы пронесли молодость души и вдохновение, сохранили деятельный настрой»
Путин поздравил Москвину с 85-летием: отрадно, что вы по-прежнему востребованы.

Президент РФ Владимир Путин поздравил тренера по фигурному катанию Тамару Москвину с днем рождения.

Сегодня заслуженному тренеру СССР и России Москвиной исполнилось 85 лет.

«Уважаемая Тамара Николаевна!

Примите искренние поздравления с юбилейным Днем рождения. Вы по праву принадлежите к замечательной плеяде выдающихся спортсменов, наставников и творцов, приумноживших славу отечественной школы фигурного катания. Яркое, самобытное дарование, мастерство и целеустремленность помогли Вам успешно выступать на национальных чемпионатах и спартакиадах, международных соревнованиях. И конечно, самого глубокого признания достойна Ваша многолетняя тренерская деятельность, искренняя забота о воспитании нескольких поколений учеников, многие из которых стали подлинными «звездами» мировой величины.

Отрадно, что через десятилетия Вы пронесли молодость души, вдохновение и щедрость таланта, сохранили деятельный, творческий настрой и сегодня по-прежнему востребованы, пользуетесь высоким, заслуженным авторитетом.

От души желаю Вам доброго здоровья, благополучия и успехов», – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: сайт Кремля
logoТамара Москвина
logoВладимир Путин
logoСборная России по фигурному катанию

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