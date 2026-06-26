Москвина о 85-летии: «Говорю, что мне 15 до первой сотни. Чувствую себя полной сил и здоровой – физически, эмоционально, профессионально»

85-летняя Тамара Москвина: говорю, что мне 15 до первой сотни.

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что чувствует себя полной сил.

Сегодня Москвиной исполняется 85 лет.

– В июне вам исполняется 85 лет. Как выглядит идеальный день рождения?

– Спросите любую женщину, счастлива ли она сказать, что ей скоро будет 85. Думаю, нет, поэтому говорю, что мне 15 до первой сотни. Конечно, это уход от признания того, что годы идут быстро. Но я себя чувствую полной сил и здоровой – физически, эмоционально, профессионально.

Моя спортивная карьера в паре с Алексеем Мишиным, тренерская, моя семейная жизнь с Игорем Борисовичем сложились счастливо. Праздников у меня много, потому что любое соревнование – это уже праздник, даже если результаты не самые хорошие. А лучший день рождения – с семьей, она дарит естественное ощущение радости.

– Многие люди не понимают, где брать силы в 85 лет, особенно для работы.

– Судьба ввела меня в лабиринт, по которому я шла всю жизнь, стараясь улучшить сначала поведение, свое катание, затем программы и выступления моих учеников. И всегда меня оценивают другие люди.

Но у меня есть прием, который помогает быть счастливой и чувствовать себя в своей тарелке. Когда есть свободное время, я посвящаю его обыкновенным бытовым делам: помыть посуду, пропылесосить, обрезать сухие веточки у растений. Я занимаюсь совершенно разными вещами – многие даже не подумают, что я умею. А мне доставляет удовольствие выполнение работы, которой занимаются миллиарды людей.

– А они, в свою очередь, вдохновляются вами.

– На соревнования приходят не только ради удовольствия, но и в поисках какого-то примера – допустим, для детей. Раньше все хотели быть похожими на Ирину Роднину (трехкратную олимпийскую чемпионку в парном катании).

Люди старшего поколения думают про меня: «Ну если эта бабушка в 85 лет еще бегает, полна сил, тренирует, развлекает нас – почему я так не могу?» Я не играю роль мотиватора, это моя жизнь. Но жизнь разная даже у очень известных людей. В ней есть отрицательные моменты – этим она и интересна. И вот каким человек выходит из неприятностей, таким он себя ощущает. Нужно либо стать сильным, многогранным, изворотливым, способным со всем справиться – либо признать, что в данной сфере ты не специалист, и заняться чем-то другим. Тем делом, в котором каждый день будешь доволен своим вкладом в общество и профессию, – сказала Москвина.