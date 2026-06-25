Российские спортсмены смогут получить грант в размере $10 тысяч от МОК, несмотря на нейтральный статус

Россияне смогут получить грант от МОК, несмотря на нейтральный статус.

Российские спортсмены, участвовавшие в Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо, могут подавать заявки на грант от Международного олимпийского комитета (МОК), несмотря на выступление в нейтральном статусе.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК. Ранее глава комиссии спортсменов МОК Пау Газоль объявил, что участники ОИ-2026 и последующих за ними Игр смогут подавать заявку на грант в размере $10 тысяч .

«Как было сказано, право на получение гранта имеют все олимпийцы при условии, что они не допускали нарушений антидопинговых правил, а также не нарушали кодекс этики МОК, условия участия в Играх или Олимпийскую хартию. После получения заявок МОК проверит их на соответствие данным критериям. Индивидуальные нейтральные спортсмены имели аккредитацию спортсменов, значит, они являются олимпийцами. Теперь мы приступаем к реализации программы», – сообщили в МОК.

На Олимпиаде-2026 выступали 13 российских спортсменов. Единственным призером стал Никита Филиппов, завоевавший серебро в ски-альпинизме.