Ирина Роднина: «На шее у государства депутаты сидят ровно так же, как и остальные россияне. Мне полагается служебная машина – до своих избирателей на электричке я не доеду»

Роднина: депутаты сидят на шее у государства так же, как и остальные россияне.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о льготах, которые ей предоставлены по должности.

«У депутатов Госдумы слишком много льгот? Лично у меня, например, служебного жилья нет. Оно полагается только людям из других регионов. Я считаю, что это абсолютно нормальная практика. Депутаты тоже платят за это, как и все.

На шее у государства депутаты сидят ровно так же, как и остальные россияне. Страна занимается всем от детского сада до университета. У всего народа есть льготы от России. Мне же по работе от страны полагается разве что служебная машина. Это необходимость, потому что я депутат от Московской области. До своих избирателей на электричке я не доеду.

Если люди хотят, чтобы мы отказались от подобных льгот, им придется перестать предъявлять претензии, что мы выполняем их запросы слишком долго. Машина дается не в личное пользование, а для работы. Все маршруты известны, а мы за них отчитываемся», — сказала Роднина.