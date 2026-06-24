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Участники Олимпийских игр, начиная с Милана-2026, смогут подать заявку на грант в размере 10 тысяч долларов от МОК
Участники Олимпиады-2026 могут получить 10 тысяч долларов от МОК.

Участники Олимпийских игр, начиная с Милана-2026, смогут подать заявку на грант в размере 10 тысяч долларов от Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом на сессии организации заявил глава комиссии спортсменов МОК Пау Газоль.

«Я горд объявить о новом гранте для олимпийцев. Начиная с Олимпиады 2026 года каждый спортсмен, кто участвовал в Играх, может подать заявку на грант размером $10 тыс. Такого никогда не было, я уверен, это укрепит наше движение.

Я благодарен комиссии спортсменов, действующим и прошлым ее членам, это грант не только для медалистов, для всех участников. Каждый спортсмен пошел на жертвы, годы усердной работы, веры в мечту, это не призовые деньги, это признание пути становления олимпийцем», – сказал Газоль.

Право на получение гранта имеют все спортсмены, не нарушавшие антидопинговые правила, кодекс этики МОК или Олимпийскую хартию.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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