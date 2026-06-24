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Чемпионка Европы Луна Хендрикс завершила карьеру
Чемпионка Европы фигуристка Луна Хендрикс завершила карьеру.

Чемпионка Европы бельгийская фигуристка Луна Хендрикс завершила спортивную карьеру в возрасте 26 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

«Две медали чемпионатов мира, титул чемпионки Европы, три участия в Олимпийских играх. Твоя карьера запомнится. Луна Хендрикс, спасибо тебе за все, что ты отдала нашему спорту. Желаем тебе всего наилучшего в твоей следующей главе», – говорится в сообщении ISU.

Хендрикс брала золото на чемпионате Европы (2024), становилась серебряным (2023, 2026) и бронзовым призером (2022) этого турнира. На ЧМ завоевывала серебро (2022) и бронзу (2023).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ISU
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Комментарии

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Удачи и счастья в жизни после спорта :)
Уже и ИСУ проводил, а сама Луна молчит.
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