Алина Загитова: «Шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный, тернистый путь, но могу сказать точно, что оно того стоило»

Алина Загитова высказалась о шести годах обучения в РАНХиГС.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова подвела итоги своего обучения в РАНХиГС.

В 2024 году фигуристка окончила бакалавриат по программе «Продюсирование и культурная политика», затем поступала в магистратуру.

«Ну что, друзья, шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный, тернистый путь, но могу сказать точно, что оно того стоило. Поэтому жду ваших поздравлений, всем хорошего дня!» – сказала Загитова в видео для телеграм-канала.