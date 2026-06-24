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  4. Алина Загитова: «Шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный, тернистый путь, но могу сказать точно, что оно того стоило»

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Алина Загитова: «Шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный, тернистый путь, но могу сказать точно, что оно того стоило»
Алина Загитова высказалась о шести годах обучения в РАНХиГС.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова подвела итоги своего обучения в РАНХиГС.

В 2024 году фигуристка окончила бакалавриат по программе «Продюсирование и культурная политика», затем поступала в магистратуру.

«Ну что, друзья, шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный, тернистый путь, но могу сказать точно, что оно того стоило. Поэтому жду ваших поздравлений, всем хорошего дня!» – сказала Загитова в видео для телеграм-канала.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
logoженское катание
logoАлина Загитова
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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Магистр Алиночка, поздравляю, чего уж там.
з.ы. Считаю это повод проверить данное заведение на предмет коррупции и качество образования. Провести полный аудит. Аплодисменты.
Ответ3a_3eHuT
Магистр Алиночка, поздравляю, чего уж там. з.ы. Считаю это повод проверить данное заведение на предмет коррупции и качество образования. Провести полный аудит. Аплодисменты.
сначала проверьте астраханский университет, потом физкультурный и т.д. некоторые оканчивают вузы живя за границей, а другие вообще ни разу не показав где учились, а третьи издалека фоткают высотку МГУ. а ещё кто сдает экзамены сразу по приезде из Мальдив
В 2024 году фигуристка окончила бакалавриат по программе «Продюсирование и культурная политика», затем поступала в магистратуру...
Яна Рудковская,посторонись!Профи идет,дипломированная продюсерка.
Ну вот и закончилось кропление над учебниками и чертежами у Алинки в альма-матер образования элитки нынешней РФ. Путь был тернист, это да. Хотя и неказист. Губки пельменями, ножки ходунками, шубки на голое цыплячье тельце, милые глупости в высказываниях и визги на Первом. Что только не сделаешь, чтобы стать своей у Ротенов и Ко
Тернистым этот путь был только у преподавателей. Теперь же можно поздравить их с освобождением от необходимости аплодировать непутёвым студенткам
сколько сложных слов..мозг взрывается
Кто-то запихал с её баллами за ЕГЭ в ковидный год вместо физкультурного в РАНХиГС.
ОтветKaterina Sunny
Кто-то запихал с её баллами за ЕГЭ в ковидный год вместо физкультурного в РАНХиГС.
Видимо, тот самый таинственный жених). В вуз запихнул, с шоу помог. Но не женится, хотя она уже всяческие инстаграм намеки посылала).
Она написала "тернистый" или "зернистый" путь?
Вопрос со звёздочкой : "Чего больше у Алины Загитовой - культуры или образования?"
Ответmit-byer
Вопрос со звёздочкой : "Чего больше у Алины Загитовой - культуры или образования?"
В ней больше всяких разных профессий, которыми она овладевает за пару дней).
Очередной диплом под аплодисменты получен или это рефлексия о прошлом? Кто бы ей объяснил, что время коллекционирования липовых дипломов прошло. Сейчас доступ к нормальной денежной работе получают либо за мозги, либо за связи. Первого у Загитовой нет, а второго навалом. Поэтому, непыльная работёнка с большой зарплатой у нее будет. Но не благодаря всем ее "дипломам").
Почему-то смешно…
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