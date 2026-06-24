Алина Загитова: «Шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный, тернистый путь, но могу сказать точно, что оно того стоило»
Алина Загитова высказалась о шести годах обучения в РАНХиГС.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова подвела итоги своего обучения в РАНХиГС.
В 2024 году фигуристка окончила бакалавриат по программе «Продюсирование и культурная политика», затем поступала в магистратуру.
«Ну что, друзья, шесть лет моего обучения в Президентской академии подошли к завершению. Был очень трудный, тернистый путь, но могу сказать точно, что оно того стоило. Поэтому жду ваших поздравлений, всем хорошего дня!» – сказала Загитова в видео для телеграм-канала.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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з.ы. Считаю это повод проверить данное заведение на предмет коррупции и качество образования. Провести полный аудит. Аплодисменты.
Яна Рудковская,посторонись!Профи идет,дипломированная продюсерка.