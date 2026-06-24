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  4. Минспорт включил в календарный план этапы юниорского Гран-при ISU в Китае, Таиланде и Турции

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Минспорт включил в календарный план этапы юниорского Гран-при ISU в Китае, Таиланде и Турции
Минспорт включил в календарный план этапы юниорского Гран-при ISU.

В Единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.

Согласно документу, опубликованному на сайте Минспорта, информация актуальна по состоянию на 22 июня 2026 года.

В частности, в календаре отмечены этапы юниорского Гран-при в Китае (Сиань, 17–22 августа), Таиланде (Бангкок, 31 августа – 5 сентября) и Турции (Анкара, 14–19 сентября). Для первого этапа указаны танцы на льду, пары и одиночное катание, для второго – танцы и одиночники, для третьего – только пары.

Других международных стартов по фигурному катанию, кроме прошедшей Олимпиады-2026 в Милане, нет в календаре Минспорта.

На данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) еще не объявлял о допуске российских юниоров до соревнований.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Министерство спорта РФ
отстранение и возвращение России
logoСборная России по фигурному катанию
logoISU
Министерство спорта России
logoГран-при среди юниоров

Комментарии

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Впечатление, что даже сами ИСУ еще не знают будет ли допуск. Минспорт внушает надежду, конечно. Хорошо бы не разочароваться🙏🏻
А что это значит? Юниоров допустили?
Минспорт знает то, что мы не знаем. ????
Хорошо, если так.😀😀😀😀
В прошлом сезоне тоже включали этапы ЮГП.
ОтветRaduga
В прошлом сезоне тоже включали этапы ЮГП.
Не знаете этапы? У ИСУ были Турция, Эмираты и один этап у парников из трёх в Польше.
Скорее всего выбрали страны, которые имеют более менее нейтральное отношение к нам.
ОтветТаня Сарычева
Скорее всего выбрали страны, которые имеют более менее нейтральное отношение к нам.
Там ещё Батуми есть. Совсем проблемная только Рига.
Просто из минспорта позвонили Ирине Костылевой. Она точно знает, что юниоров допустят.
Ибо сон с четверга на пятницу - вещий.
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