Минспорт включил в календарный план этапы юниорского Гран-при ISU в Китае, Таиланде и Турции

Минспорт включил в календарный план этапы юниорского Гран-при ISU.

В Единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при среди юниоров по фигурному катанию.

Согласно документу, опубликованному на сайте Минспорта, информация актуальна по состоянию на 22 июня 2026 года.

В частности, в календаре отмечены этапы юниорского Гран-при в Китае (Сиань, 17–22 августа), Таиланде (Бангкок, 31 августа – 5 сентября) и Турции (Анкара, 14–19 сентября). Для первого этапа указаны танцы на льду, пары и одиночное катание, для второго – танцы и одиночники, для третьего – только пары.

Других международных стартов по фигурному катанию, кроме прошедшей Олимпиады-2026 в Милане, нет в календаре Минспорта.

На данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) еще не объявлял о допуске российских юниоров до соревнований.