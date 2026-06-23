Ирина Роднина: «Сашу Плющенко колют гораздо больше, чем якобы я критикую Тутберидзе»

Роднина: у меня никогда не было желания раскритиковать Тутберидзе.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась об отношении к тренеру Этери Тутберидзе .

«Я плохо отношусь к Этери Тутберидзе? Люди могут видеть то, что хотят, и акцентировать на этом внимание. У меня никогда не было желания ее как-то поддеть и раскритиковать. Знакома с Этери Георгиевной только по ее работе и результатам ее спортсменов.

Мои слова про ее дочь – ни в коем случае не попытка уколоть Тутберидзе. Просто я считаю, что если люди обращают столько внимания переход Саши Плющенко, можно напомнить и о другом случае. Тем более, Саше 13 лет, так что говорить про какую-то ответственность странно. Его колют гораздо больше, чем якобы я критикую Тутберидзе», – сказала Роднина.

У Родниной много претензий к Тутберидзе: дочь за границей, конвейер, допинг