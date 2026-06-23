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  4. Роднина о словах Тутберидзе про фигуристок: «Когда мы молодым спортсменкам предъявляем претензии из-за стиля и харизмы, нужно спрашивать и у их тренеров тоже»

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Роднина о словах Тутберидзе про фигуристок: «Когда мы молодым спортсменкам предъявляем претензии из-за стиля и харизмы, нужно спрашивать и у их тренеров тоже»
Роднина о словах Тутберидзе про фигуристок: нужно спрашивать и у тренеров тоже.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала слова тренера Этери Тутберидзе о нынешнем поколении фигуристок.

«Девочки, которые у нас сейчас, не обладают исключительностью. Это не говорит о том, что они не могут, как Медведева, завоевать весь мир», – заявила Тутберидзе.

«Мое отношение к словам Тутберидзе про фигуристок? Женя Медведева ведь тоже не из далекого прошлого. Она только шесть лет назад перестала выступать. Если согласиться с тем, что сейчас соревнуется уже новое поколение фигуристов, вопрос должен быть в другом.

Мне сложно выделить конкретную проблему, потому что я этих фигуристок видела только по телевизору. Когда мы таким молодым спортсменкам предъявляем претензии из-за стиля и харизмы, такое нужно спрашивать и у их тренеров тоже. Девочкам по 16-17 лет, они еще совсем молодые. Здесь все нужно делить пополам и брать во внимание тренерский штаб. Если результат отрицательный, это тоже плод совместной работы, а не минус конкретного спортсмена», – сказала Роднина.

У Родниной много претензий к Тутберидзе: дочь за границей, конвейер, допинг

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoСборная России по фигурному катанию
logoЭтери Тутберидзе
logoженское катание
logoИрина Роднина
logoЕвгения Медведева

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