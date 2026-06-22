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Александр Плющенко: «Мне нравятся Роналду и Месси, но предпочтение отдам Криштиану. Его культ тренировок меня вдохновляет»
Сын Плющенко рассказал, что его вдохновляет куль тренировок Криштиану Роналду.

13-летний фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказался о лучших игроках в футболе.

«У моего поколения главное противостояние футболистов – Ямаль или Мбаппе. Но я не понимаю, как их можно сравнивать. Они играют на абсолютно разных позициях, несравнимые стили игры.

Я всегда следил за противостоянием предыдущего поколения – Роналду и Месси. И мне нравятся оба, но предпочтение отдам Криштиану. Его культ тренировок меня вдохновляет, Месси – талант, но у Криштиану больше труда», – отметил Плющенко-младший.

«Кто нас удивит на чемпионате мира? Норвегия, сто процентов. Это темная лошадка. Рекорд по голам на чемпионатах мира держится у Клозе и Месси — 16. Но мне кажется, что за этот турнир Холанд забьет 11. По-любому!» – также сказал фигурист.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
сборная Азербайджана
logoАлександр Плющенко
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logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoКриштиану Роналду
logoКилиан Мбаппе
logoЛамин Ямаль
logoЭрлинг Холанд
logoСборная Норвегии по футболу
logoМирослав Клозе
logoЛионель Месси

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