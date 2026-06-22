Александр Плющенко: «Мне нравятся Роналду и Месси, но предпочтение отдам Криштиану. Его культ тренировок меня вдохновляет»

Сын Плющенко рассказал, что его вдохновляет куль тренировок Криштиану Роналду.

13-летний фигурист Александр Плющенко , сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказался о лучших игроках в футболе.

«У моего поколения главное противостояние футболистов – Ямаль или Мбаппе. Но я не понимаю, как их можно сравнивать. Они играют на абсолютно разных позициях, несравнимые стили игры.

Я всегда следил за противостоянием предыдущего поколения – Роналду и Месси . И мне нравятся оба, но предпочтение отдам Криштиану. Его культ тренировок меня вдохновляет, Месси – талант, но у Криштиану больше труда», – отметил Плющенко-младший.

«Кто нас удивит на чемпионате мира? Норвегия, сто процентов. Это темная лошадка. Рекорд по голам на чемпионатах мира держится у Клозе и Месси — 16. Но мне кажется, что за этот турнир Холанд забьет 11. По-любому!» – также сказал фигурист.