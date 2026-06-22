Тарасова считает, что российским фигуристкам не хватает индивидуальности.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российским фигуристкам не хватает индивидуальности.

«Согласна с Этери Тутберидзе, что сейчас в российском фигурном катании нет экстраординарных девочек. Я поработала с такими и вижу, что у нас есть проблемы с этим. Индивидуальности не хватает, причем всем. Даже выделить никого не могу.

Не нужно копать и искать какую-то сложную причину этой ситуации. Просто поколение сменилось, а они, как известно, сильно друг от друга отличаются. Поживем и увидим, каким будет следующее. Возможно, все снова будет хорошо», – сказала Тарасова.

Этери Тутберидзе: «Девочки, которые у нас сейчас, не обладают исключительностью. Это не говорит о том, что они не могут, как Медведева, завоевать весь мир»