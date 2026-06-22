Татьяна Тарасова: «Согласна с Тутберидзе, что сейчас в российском фигурном катании нет экстраординарных девочек. Индивидуальности не хватает всем»
Тарасова считает, что российским фигуристкам не хватает индивидуальности.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российским фигуристкам не хватает индивидуальности.
«Согласна с Этери Тутберидзе, что сейчас в российском фигурном катании нет экстраординарных девочек. Я поработала с такими и вижу, что у нас есть проблемы с этим. Индивидуальности не хватает, причем всем. Даже выделить никого не могу.
Не нужно копать и искать какую-то сложную причину этой ситуации. Просто поколение сменилось, а они, как известно, сильно друг от друга отличаются. Поживем и увидим, каким будет следующее. Возможно, все снова будет хорошо», – сказала Тарасова.
Этери Тутберидзе: «Девочки, которые у нас сейчас, не обладают исключительностью. Это не говорит о том, что они не могут, как Медведева, завоевать весь мир»
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии