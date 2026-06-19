Александр Жулин: «Боюсь, что скоро в России могут возникнуть огромные проблемы с бензином. Как бы нам всем на электросамокаты не пришлось пересаживаться»

Александр Жулин: переживаю из-за проблем с бензином в России.

Заслуженный тренер России, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин высказал опасения по поводу наличия бензина в России.

«Я сейчас не в России, но активно слежу за новостями. Честно говоря, очень переживаю, как вообще в наши дни машины заправлять. Боюсь, что скоро в России могут возникнуть огромные проблемы с бензином. Дело даже не в ценах на него, а просто в наличии. Как бы нам всем на электросамокаты не пришлось пересаживаться.

Лично я не могу представить себя без машины. Мне на работу на ней ехать 40 минут, так что не хочу ездить на метро или как-то еще. Несмотря на это, есть опасения, что скоро для всех проблемы с бензином станут очень насущными. Судя по всему, ситуация максимально сложная», — сказал Жулин.

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