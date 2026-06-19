  1. Спортс
  2. Фигурное катание
  3. Новости

  4. Александр Жулин: «Боюсь, что скоро в России могут возникнуть огромные проблемы с бензином. Как бы нам всем на электросамокаты не пришлось пересаживаться»

0
Александр Жулин: «Боюсь, что скоро в России могут возникнуть огромные проблемы с бензином. Как бы нам всем на электросамокаты не пришлось пересаживаться»
Александр Жулин: переживаю из-за проблем с бензином в России.

Заслуженный тренер России, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин высказал опасения по поводу наличия бензина в России.

«Я сейчас не в России, но активно слежу за новостями. Честно говоря, очень переживаю, как вообще в наши дни машины заправлять. Боюсь, что скоро в России могут возникнуть огромные проблемы с бензином. Дело даже не в ценах на него, а просто в наличии. Как бы нам всем на электросамокаты не пришлось пересаживаться.

Лично я не могу представить себя без машины. Мне на работу на ней ехать 40 минут, так что не хочу ездить на метро или как-то еще. Несмотря на это, есть опасения, что скоро для всех проблемы с бензином станут очень насущными. Судя по всему, ситуация максимально сложная», — сказал Жулин. 

Александр Жулин: «По СССР очень скучаю – каждый чувствовал себя в безопасности. Горбачев и Ельцин развалили великую страну. Только в последние годы все начало налаживаться»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoАлександр Жулин
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Но... Главное помнить! Запад скоро загнется!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Жулин о недопуске россиян на Гран-при: «Мягко говоря, у меня просто не было подходящих слов после того, как я узнал об этом»
16 июня, 20:48
Жулин о допуске россиян: «Я пока не вижу предпосылок для этого. На что-то хорошее от ISU я не рассчитываю»
16 июня, 13:19
Александр Жулин: «По СССР очень скучаю – каждый чувствовал себя в безопасности. Горбачев и Ельцин развалили великую страну. Только в последние годы все начало налаживаться»
13 июня, 15:19
Рекомендуем
Главные новости
Ханна Лим и Закари Лага образовали танцевальный дуэт
сегодня, 16:31Видео
«Поддержки с Макаром выходят на новый уровень». Трусова опубликовала фото с мужем и сыном
сегодня, 15:57Фото
«Принимаю солнечные ванны 🌞». Алена Косторная выложила фото в купальнике
сегодня, 10:35Фото
Уна и Гэйдж Браун будут выступать под саундтрек к сериалу «Ход королевы» в произвольном танце
сегодня, 09:48
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Когда уже допустят фигуристов из России? Что до сих пор не так?
сегодня, 09:45Подкасты
«Ну как будто бы нормально танцуем со старшенькими?» Плющенко показал видео с фигуристами под Beat It Майкла Джексона
сегодня, 07:54Видео
Лакерник об идее Костылевой создать лигу: «Не вижу в этой истории много шансов на результат. Фигурным катанием в мире руководит ISU, в России – ФФККР»
сегодня, 07:26
Ляшенко и Алексеенко будут заявляться на взрослые турниры в новом сезоне
сегодня, 06:41
Александр Плющенко показал, как исполняет на тренировке тройной аксель
вчера, 19:03Видео
Оргкомитет Альп-2030 представил логотипы Олимпийских и Паралимпийских игр
вчера, 18:49Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Ветлугин о снижении количества квадов: «Все будут делать меньше элементов, но с большей стабильностью. Возможно, сначала баллы будут непривычными»
6 июня, 12:22
Ирина Роднина: «Трусова и Валиева могут войти в сборную, если будут соответствующие результаты»
4 июня, 09:18
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
22 мая, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Рекомендуем