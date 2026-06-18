Оргкомитет Альп-2030 представил логотипы Олимпийских и Паралимпийских игр

Оргкомитет Олимпиады-2030 в Альпах представил логотип Игр.

Оргкомитет Игр-2030 представил логотипы Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут во французских Альпах.

Глава оргкомитета Эдгар Гроспирон объяснил, что вместе эти две эмблемы символизируют горы и свет французских Альп, формируя единую идентичность.

«Одна и та же гора объединит зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2030 году. Именно поэтому наши две эмблемы были задуманы как дочерние выражения одного и того же видения. Вместе они воплощают наше стремление: дать олимпизму и паралимпизму одинаковое место, силу и видимость.

Мы умеем организовывать крупные события. Мы это доказали. У нас есть опыт, люди и инфраструктура», – заявил Гроспирон.

«В эмблемах зимних Олимпийских и Паралимпийских игр «Альпы-2030» используется гамма оттенков, вдохновленная двумя элементами горных регионов: светом и льдом.

Полуночно-синий и лазурно-голубой цвета напоминают о высоте, глубине, стабильности и горизонте.

Красное и розовое альпийское сияние воссоздают моменты, когда солнечный свет согревает горные вершины и оживляет пейзаж. Они олицетворяют энергию события, а также дух спорта и энтузиазм», – говорится в описании оргкомитета.

ФОТО: сайт Olympics.