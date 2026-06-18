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  4. Тутберидзе о контроле веса: «В 18 лет думала: вот сейчас я не буду есть, но куплю себе колу и баунти. Потом смотришь в зеркало, а у тебя там сзади полка»

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Тутберидзе о контроле веса: «В 18 лет думала: вот сейчас я не буду есть, но куплю себе колу и баунти. Потом смотришь в зеркало, а у тебя там сзади полка»
Тутберидзе вспомнила, как в 18 лет пыталась контролировать вес, но ела баунти.

Заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе высказалась о контроле веса в фигурном катании.

«Даже я в 18 лет смотрела в зеркало и мучилась: блин, ну откуда это? Я вроде не ем.

Я точно знала, где я себе что позволяю. Тогда только открылись ларечки, появились сникерсы, баунти, кока-кола. Они только появились. И я вот думала: вот сейчас я не буду есть, но обязательно куплю себе баночку кока-колы и куплю себе баунти – и я вот это съем.

И потом смотришь в зеркало, а у тебя там полка (показывает головой за спину)», – сказала Тутберидзе в сериале «Метод Тутберидзе» на Okko.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Okko
logoженское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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Какая полка
Ответi-l
Какая полка
Ну не книжная точно
Ответi-l
Какая полка
попка
«Потом смотришь в зеркало, а у тебя там сзади багажник как у Волги»
Полка сзади тоже нужна. На неё зубы можно складывать...😌
Кто-то явно спонсирует продвижение вот этого недоразумения
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