Тутберидзе о контроле веса: «В 18 лет думала: вот сейчас я не буду есть, но куплю себе колу и баунти. Потом смотришь в зеркало, а у тебя там сзади полка»

Тутберидзе вспомнила, как в 18 лет пыталась контролировать вес, но ела баунти.

Заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе высказалась о контроле веса в фигурном катании.

«Даже я в 18 лет смотрела в зеркало и мучилась: блин, ну откуда это? Я вроде не ем.

Я точно знала, где я себе что позволяю. Тогда только открылись ларечки, появились сникерсы, баунти, кока-кола. Они только появились. И я вот думала: вот сейчас я не буду есть, но обязательно куплю себе баночку кока-колы и куплю себе баунти – и я вот это съем.

И потом смотришь в зеркало, а у тебя там полка (показывает головой за спину)», – сказала Тутберидзе в сериале «Метод Тутберидзе» на Okko.