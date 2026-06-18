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  4. Этери Тутберидзе: «Девочки, которые у нас сейчас, не обладают исключительностью. Это не говорит о том, что они не могут, как Медведева, завоевать весь мир»

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Этери Тутберидзе: «Девочки, которые у нас сейчас, не обладают исключительностью. Это не говорит о том, что они не могут, как Медведева, завоевать весь мир»
Тутберидзе сравнила новое поколение фигуристок с Медведевой.

Заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе сравнила фигуристок нового поколения с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

«Девочки, которые у нас сейчас… Наверное, абсолютно там никого не обижая… Какой-то исключительностью… Я скажу даже не экстраординарностью, а исключительностью… Они не обладают.

Это не говорит о том, что они не могут, как Женя Медведева, завоевать весь мир на протяжении трех лет.

Здесь вопрос: научатся ли они работать над собой, идти к этой цели, будут ли они получать удовольствие от процесса? Потому что ты на пьедестале стоишь минуту», – сказала Тутберидзе в сериале «Метод Тутберидзе» на Okko.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Okko
logoOkko
logoЭтери Тутберидзе
logoженское катание
logoЕвгения Медведева
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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Такое впечатление, что ЭТ лучше молчать, иначе созданный имидж стремительно испаряется.. 😏
ОтветWestmoreland
Такое впечатление, что ЭТ лучше молчать, иначе созданный имидж стремительно испаряется.. 😏
Согласна на 100%.
Когда молчит и даёт высокие результаты - холодная загадочная дама, как будто недоступная для обычного человека.

Помнится, когда увидела её сначала у Познера, потом в "Больших девочках", появилось легкое разочарование, которое сейчас с каждым её интервью усиливается, увы...

Этери Георгиевна, я не имею права давать вам советы (кто я такая?), но очень хочется видеть вас за бортиком, строгую, красивую, без больших интервью.
Извините, я уважаю вас как профессионала, правда...
ОтветOlga.t
Согласна на 100%. Когда молчит и даёт высокие результаты - холодная загадочная дама, как будто недоступная для обычного человека. Помнится, когда увидела её сначала у Познера, потом в "Больших девочках", появилось легкое разочарование, которое сейчас с каждым её интервью усиливается, увы... Этери Георгиевна, я не имею права давать вам советы (кто я такая?), но очень хочется видеть вас за бортиком, строгую, красивую, без больших интервью. Извините, я уважаю вас как профессионала, правда...
А что не так она сказала? Что девочек нет исключительных сейчас - так она лучше нас в этом и разбирается и может это говорить. Что нет таланта уровня Медведевой - так по сути она права, никто из ее учениц пока не подобрался близко к ее уровню. Она таким образом мотивирует своих нынешних учениц, пусть стараются
В 2021 году Тутберидзе на шоу Урганта, глядя на сидящих в зале Щербакову, Акатьеву, Валиеву, Усачеву, Загитову, Самсонова, Петросян, Морозова: " Я даже не знаю, можно ли назвать их талантливыми". Я смотрю, женщину потихоньку отпускает, спустя 5 лет она уже повысила ранг до "неисключительные". Через 20 лет вообще душка будет.
ОтветУльянова
В 2021 году Тутберидзе на шоу Урганта, глядя на сидящих в зале Щербакову, Акатьеву, Валиеву, Усачеву, Загитову, Самсонова, Петросян, Морозова: " Я даже не знаю, можно ли назвать их талантливыми". Я смотрю, женщину потихоньку отпускает, спустя 5 лет она уже повысила ранг до "неисключительные". Через 20 лет вообще душка будет.
Конечно,талантливый и исключительный там только один человек.
ОтветУльянова
В 2021 году Тутберидзе на шоу Урганта, глядя на сидящих в зале Щербакову, Акатьеву, Валиеву, Усачеву, Загитову, Самсонова, Петросян, Морозова: " Я даже не знаю, можно ли назвать их талантливыми". Я смотрю, женщину потихоньку отпускает, спустя 5 лет она уже повысила ранг до "неисключительные". Через 20 лет вообще душка будет.
Не-а ,к жирным,ленивым и бесталанным прибавились еще и безынициативные.
Очередной раз Этери прошлась по своим девчонкам.
Когда побеждают - ну, это заслуга гениального штаба, конечно. Неожиданно, хотя бы для Медведевой нашлись добрые слова.
Ну, когда результаты не очень (на юниорском уровне скромные успехи в прошедшем сезоне, по взрослым Адель не взяла медаль ОИ, ну и т. п.) - ну что поделать? Исключительности не хватает девчонкам. Мы вот вынуждены работать с теми, кто есть.
ОтветDefender64
Очередной раз Этери прошлась по своим девчонкам. Когда побеждают - ну, это заслуга гениального штаба, конечно. Неожиданно, хотя бы для Медведевой нашлись добрые слова. Ну, когда результаты не очень (на юниорском уровне скромные успехи в прошедшем сезоне, по взрослым Адель не взяла медаль ОИ, ну и т. п.) - ну что поделать? Исключительности не хватает девчонкам. Мы вот вынуждены работать с теми, кто есть.
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ОтветDelirium
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Хотите сказать, что спортсмены топового уровня, которые попадают в ТШТ, не знают, что нужно пахать? Или именно спортсменКИ не понимают этого и им нужно сбивать короны? Про мальчиков что-то ни слово не сказано самой Тутберидзе…

А вообще ЭТ же уже недавно говорила, что нужно делать, если золото хочешь, - быть как Алиса Лью. “Это не новость, это правильный подход. То, что отличает ее от всех, — она наслаждается моментом происходящего. Алиса рада тому, что есть. А наши будто преодолевают и страдают.”
Как приятно это слышать всем её ученицам сейчас!
ОтветRaphanus
Как приятно это слышать всем её ученицам сейчас!
Они сами её выбрали. Если им что-то не нравится, они могут от неё уйти.
ОтветБлинчик
Они сами её выбрали. Если им что-то не нравится, они могут от неё уйти.
Ага,уйдешь от нее.Сразу запишут в предатели,которые воткнули нож в спину.
Лишний раз убеждаюсь - не всё, что ты думаешь или считаешь правильным, стоит говорить вслух.

Ты, возможно, сто тысяч раз прав, но если твоя правота никому не помогает а может лишь причинить боль или даже сломать, то стоит подумать
«Заниматься профессионально, в большой спорт попасть, это могут только избранные дети. Избранные люди. Избранные сверху. И они должны себя чувствовать избранными».

«Девочки, которые у нас сейчас… Наверное, абсолютно там никого не обижая… Какой-то исключительностью… <…> Они не обладают».
ОтветTobitagaru
«Заниматься профессионально, в большой спорт попасть, это могут только избранные дети. Избранные люди. Избранные сверху. И они должны себя чувствовать избранными». «Девочки, которые у нас сейчас… Наверное, абсолютно там никого не обижая… Какой-то исключительностью… <…> Они не обладают».
А еще медали просто так не даются,но удовольствие от процесса получать надо.И опять мадам Тутберидзе забывает что ее система не на удовольствие ориентирована
ОтветTobitagaru
«Заниматься профессионально, в большой спорт попасть, это могут только избранные дети. Избранные люди. Избранные сверху. И они должны себя чувствовать избранными». «Девочки, которые у нас сейчас… Наверное, абсолютно там никого не обижая… Какой-то исключительностью… <…> Они не обладают».
А чего тогда со своей дочкой носиться - в ней то откуда исключительность может быть, мама сама тоже в ФК ничем не блистала.
Н-да… позиция не давать интервью мне нравилась больше. Да, говорит, что думает, но ученицам это явно слышать неприятно.
Это ее косноязычие не делает ей чести.
Значение слов, которые произносит, она понимает вообще?)
Ответbezsugar
Это ее косноязычие не делает ей чести. Значение слов, которые произносит, она понимает вообще?)
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ОтветSnow11
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не позорьтесь
нормально всех опустила)))
Ответlika11
нормально всех опустила)))
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ОтветB.Jones
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Нормально вы так фигуристов г...обозвали.
Опять девчатам досталось 🤦‍♀️
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