Этери Тутберидзе: «Девочки, которые у нас сейчас, не обладают исключительностью. Это не говорит о том, что они не могут, как Медведева, завоевать весь мир»

Тутберидзе сравнила новое поколение фигуристок с Медведевой.

Заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе сравнила фигуристок нового поколения с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

«Девочки, которые у нас сейчас… Наверное, абсолютно там никого не обижая… Какой-то исключительностью… Я скажу даже не экстраординарностью, а исключительностью… Они не обладают.

Это не говорит о том, что они не могут, как Женя Медведева, завоевать весь мир на протяжении трех лет.

Здесь вопрос: научатся ли они работать над собой, идти к этой цели, будут ли они получать удовольствие от процесса? Потому что ты на пьедестале стоишь минуту», – сказала Тутберидзе в сериале «Метод Тутберидзе» на Okko.