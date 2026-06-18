Этери Тутберидзе: «Девочки, которые у нас сейчас, не обладают исключительностью. Это не говорит о том, что они не могут, как Медведева, завоевать весь мир»
Тутберидзе сравнила новое поколение фигуристок с Медведевой.
Заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе сравнила фигуристок нового поколения с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.
«Девочки, которые у нас сейчас… Наверное, абсолютно там никого не обижая… Какой-то исключительностью… Я скажу даже не экстраординарностью, а исключительностью… Они не обладают.
Это не говорит о том, что они не могут, как Женя Медведева, завоевать весь мир на протяжении трех лет.
Здесь вопрос: научатся ли они работать над собой, идти к этой цели, будут ли они получать удовольствие от процесса? Потому что ты на пьедестале стоишь минуту», – сказала Тутберидзе в сериале «Метод Тутберидзе» на Okko.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Okko
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Когда молчит и даёт высокие результаты - холодная загадочная дама, как будто недоступная для обычного человека.
Помнится, когда увидела её сначала у Познера, потом в "Больших девочках", появилось легкое разочарование, которое сейчас с каждым её интервью усиливается, увы...
Этери Георгиевна, я не имею права давать вам советы (кто я такая?), но очень хочется видеть вас за бортиком, строгую, красивую, без больших интервью.
Извините, я уважаю вас как профессионала, правда...
Когда побеждают - ну, это заслуга гениального штаба, конечно. Неожиданно, хотя бы для Медведевой нашлись добрые слова.
Ну, когда результаты не очень (на юниорском уровне скромные успехи в прошедшем сезоне, по взрослым Адель не взяла медаль ОИ, ну и т. п.) - ну что поделать? Исключительности не хватает девчонкам. Мы вот вынуждены работать с теми, кто есть.
А вообще ЭТ же уже недавно говорила, что нужно делать, если золото хочешь, - быть как Алиса Лью. “Это не новость, это правильный подход. То, что отличает ее от всех, — она наслаждается моментом происходящего. Алиса рада тому, что есть. А наши будто преодолевают и страдают.”
Ты, возможно, сто тысяч раз прав, но если твоя правота никому не помогает а может лишь причинить боль или даже сломать, то стоит подумать
«Девочки, которые у нас сейчас… Наверное, абсолютно там никого не обижая… Какой-то исключительностью… <…> Они не обладают».
Значение слов, которые произносит, она понимает вообще?)