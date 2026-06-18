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  4. Журова о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Если бы не медийность, такого шума бы не было. Сейчас такое время, что есть риски для публичных людей»

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Журова о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Если бы не медийность, такого шума бы не было. Сейчас такое время, что есть риски для публичных людей»
Журова о переходе сына Плющенко: если бы не медийность, такого шума бы не было.

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о переходе Александра Плющенко в Азербайджан.

13-летний фигурист в мае получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России. Александр – сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

«Если бы не медийность, такого бы шума не было. Сейчас такое время, что всегда есть риски для публичных людей. И там уже не так важны детали, медийность играет свою роль», – сказала Журова.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что ее сын – конькобежец Ярослав Черненко – не собирается менять гражданство.

Означает ли переход Саши Плющенко, что у его родителей есть гражданство Азербайджана?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoАлександр Плющенко
logoмужское катание
сборная Азербайджана
ТАСС
logoЕвгений Плющенко
logoСветлана Журова

Комментарии

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Какой риск? Что Плющенко говорит одно, а делает другое? В первую очередь поэтому этой семье прилетает.
Если б не его мама с папой, которые буквально с первых дней жизни сына пиарились на всём, что с ним связано, то к этому мальчику вообще никакого внимания бы не было. Рос бы себе спокойно, занимался тем, чем хочется. Та же Журова, например, никогда не говорила о том, чем занимается её сын, потому большинство людей вообще не в курсе его жизни
ОтветKareglazaya
Если б не его мама с папой, которые буквально с первых дней жизни сына пиарились на всём, что с ним связано, то к этому мальчику вообще никакого внимания бы не было. Рос бы себе спокойно, занимался тем, чем хочется. Та же Журова, например, никогда не говорила о том, чем занимается её сын, потому большинство людей вообще не в курсе его жизни
Он конькобежец же сборной России 😁 И никогда не перейдет в Германию, отчем она рассказала часа три назад
Ответselso99
Он конькобежец же сборной России 😁 И никогда не перейдет в Германию, отчем она рассказала часа три назад
Ну вот, впервые за всё время мы о нём хоть что-то узнали)
О чьей медийности говорит Журова? Что за двусмысленность?
Миллион раз написали, что до Гнома нет никому дела, он ноль в фигурном катании.
Все говорят о лицемерии его дражайших родителей, много кричавших о патриотизме, любви к своей стране и президенту, и под эти лозунги получавших миллионные гранты на свои ледовые сказки, но легко продавших своего сыночку в другую страну, потому что так выгодно.
Журова и К°, лучше вообще молчать, чем умалчивать главную суть.
Бедные бедные, такие риски
Ах, вы наши рисковые
Если бы не длинный нос его папаши и не длинный язык мамаши, то все прошли бы мимо данного перехода
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