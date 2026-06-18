Журова о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Если бы не медийность, такого шума бы не было. Сейчас такое время, что есть риски для публичных людей»

Журова о переходе сына Плющенко: если бы не медийность, такого шума бы не было.

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о переходе Александра Плющенко в Азербайджан.

13-летний фигурист в мае получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России. Александр – сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

«Если бы не медийность, такого бы шума не было. Сейчас такое время, что всегда есть риски для публичных людей. И там уже не так важны детали, медийность играет свою роль», – сказала Журова.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что ее сын – конькобежец Ярослав Черненко – не собирается менять гражданство.

Означает ли переход Саши Плющенко, что у его родителей есть гражданство Азербайджана?