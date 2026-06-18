Журова о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Если бы не медийность, такого шума бы не было. Сейчас такое время, что есть риски для публичных людей»
Журова о переходе сына Плющенко: если бы не медийность, такого шума бы не было.
Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о переходе Александра Плющенко в Азербайджан.
13-летний фигурист в мае получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России. Александр – сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
«Если бы не медийность, такого бы шума не было. Сейчас такое время, что всегда есть риски для публичных людей. И там уже не так важны детали, медийность играет свою роль», – сказала Журова.
Ранее олимпийская чемпионка заявила, что ее сын – конькобежец Ярослав Черненко – не собирается менять гражданство.
Означает ли переход Саши Плющенко, что у его родителей есть гражданство Азербайджана?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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Миллион раз написали, что до Гнома нет никому дела, он ноль в фигурном катании.
Все говорят о лицемерии его дражайших родителей, много кричавших о патриотизме, любви к своей стране и президенту, и под эти лозунги получавших миллионные гранты на свои ледовые сказки, но легко продавших своего сыночку в другую страну, потому что так выгодно.
Журова и К°, лучше вообще молчать, чем умалчивать главную суть.