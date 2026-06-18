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  4. Ирина Костылева хочет создать и возглавить Лигу фигурного катания: «Ищу спонсора. Главное – запуститься, а потом выживем на продаже трансляций»

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Ирина Костылева хочет создать и возглавить Лигу фигурного катания: «Ищу спонсора. Главное – запуститься, а потом выживем на продаже трансляций»
Мама Костылевой хочет возглавить Лигу фигурного катания в России.

Ирина Костылева, мама чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, предложила создать в России Лигу фигурного катания по аналогии с КХЛ. 

«Ищу спонсора для создания лиги фигуристов-отщепенцев, которую хочу возглавить. И проводить соревнования с участием сильнейших спортсменов России. Куда «иносранные», простите, иностранные спортсмены должны будут пройти отбор и допуск, чтоб соревноваться с сильнейшими.

Главное – запуститься. А потом выживем на продаже трансляции. Ведь весь мир хочет видеть прогресс, а не регресс в одиночном катании.

Если бы не гений Малинина и труженик Шайдоров, вообще глянуть не на кого. Стрем, мужики валялись, валялись на Олимпийских играх... И все влезли на пьедестал.

Один выход. Создать свою Лигу. Как в хоккее КХЛ. Голосуем: за или против», – написала Костылева в чате своего телеграм-канала.

Ну почему же все зависло с допуском наших фигуристов? 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Ирины Костылевой
Ирина Костылева
logoСборная России по фигурному катанию
logoженское катание
logoЕлена Костылева

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