Яна Рудковская: «Мой муж не воюет с женщинами и не обращает внимания на Тутберидзе. А мне надоели ее высказывания, и в этот раз я ответила в очень мягкой форме – но только в этот раз»

Рудковская: мне надоели неприемлемые высказывания Тутберидзе о Плющенко.

Продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала свой ответ тренеру Этери Тутберидзе .

Тутберидзе ранее дала интервью на шоу «ALEKÓ In My Bag», где говорила, в частности, о Рудковской и ее супруге – двукратном олимпийском чемпионе по фигурному катанию Евгении Плющенко.

Позже Рудковская ответила на слова Тутберидзе из интервью: «Если вы еще раз тронете мою семью, все ваши скелеты, коих у вас очень много, посыпятся из всех ваших шкафов».

«На протяжении долгого времени, начиная с 2020 года, Тутберидзе в разных интервью и сама, и через третьих, доверенных лиц высказывается об олимпийском чемпионе Евгении Плющенко в совершенно неприемлемом для него контексте.

Но мой муж не воюет с женщинами и не обращает давно внимания на нее. Мне же это уже порядком надоело. И в этот раз я в очень мягкой форме ей ответила. Но только – в этот.

Надеюсь, до нее дошло и следующего раза уже не будет. Она прекрасно знала, про кого говорила и на что шла, давая это интервью. Так что любишь кататься – люби и саночки возить!» – сказала Рудковская.

Новый раунд Тутберидзе против Рудковской