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Дмитрий Губерниев: «Не будет никакого допуска фигуристов, забудьте. Расслабимся и будем проводить соревнования в нашей стране»
Губерниев: допуска фигуристов на международные старты не будет, забудьте.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что российских фигуристов в этом году не допустят к международным соревнованиям.

Ранее на Тенерифе прошло заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), где обсуждался вопрос допуска россиян и белорусов. Организация сообщила, что вернется к данному вопросу в ближайшие недели.

– Не будет никакого допуска наших фигуристов, забудьте! Ни допуска фигуристов, ни хоккеистов не будет, и все! С чего вы взяли, что он будет вообще, с какого бугра?

– В ISU взяли время, чтобы проанализировать решение.

– Хотели бы допустить, – допустили бы. Ничего никто не допустит. Поэтому расслабимся и будем проводить соревнования в нашей стране, – сказал Губерниев. 

Российские фигуристы не смогут получить квоты на Гран-при сразу после возвращения – ISU изменил правила

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoISU
logoСборная России по фигурному катанию
logoДмитрий Губерниев
отстранение и возвращение России

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