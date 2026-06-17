Дмитрий Губерниев: «Не будет никакого допуска фигуристов, забудьте. Расслабимся и будем проводить соревнования в нашей стране»

Губерниев: допуска фигуристов на международные старты не будет, забудьте.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что российских фигуристов в этом году не допустят к международным соревнованиям.

Ранее на Тенерифе прошло заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), где обсуждался вопрос допуска россиян и белорусов. Организация сообщила, что вернется к данному вопросу в ближайшие недели.

– Не будет никакого допуска наших фигуристов, забудьте! Ни допуска фигуристов, ни хоккеистов не будет, и все! С чего вы взяли, что он будет вообще, с какого бугра?

– В ISU взяли время, чтобы проанализировать решение.

– Хотели бы допустить, – допустили бы. Ничего никто не допустит. Поэтому расслабимся и будем проводить соревнования в нашей стране, – сказал Губерниев.

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