Рудковская напомнила Тутберидзе о тех, кто лишился золота Олимпийских игр.

Совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская считает, что мир фигурного катания стал негативнее относиться к тренеру Этери Тутберидзе .

Рудковская опубликовала в соцсети большой пост , где ответила на различные высказывания Тутберидзе о спорте. В частности, один из ответов Рудковская посвятила сериалу «Метод Тутберидзе», который выходит на платформе Okko.

«Про Парсеговых в фильме «Метод Тутберидзе». Мама Арины Парсеговой рассказывает , какая крутая система у вас и какой «шоу-бизнес» у Плющенко. Очень показательно, кстати, что эти слова были произнесены в ШОУ про вашу школу… Но это ладно.

Вместо того, чтобы показать мам ваших действительно титулованных чемпионок – Ани Щербаковой, Юлии Липницкой или Камилы Валиевой – вы показываете маму, известную лишь проигранными судами с «Ангелами Плющенко». У Арины, напоминаю, пока что нет ни одного титула. Чем же еще, кроме как историей с «АП», ее мама заслужила такой большой хронометраж? А ведь вы намеренно поставили ее в фильм. И самое главное – в сериале про вас снова принизили вашего коллегу-тренера Плющенко. Вот он вам покоя не дает :)

А что же мамы известнейших ваших чемпионок? Не стали сниматься в «Методе Тутберидзе»? Вы живете в параллельной реальности. Снимите уже розовые очки и опуститесь на землю.

После всем понятного эпизода к вам поменялось отношение в негативную сторону практически во всем мировом сообществе фигурного катания, не говоря уже о тех, кто лишился олимпийского золота и титулов олимпийских чемпионов», – написала Рудковская.