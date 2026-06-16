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  4. Рудковская – Тутберидзе: «После всем понятного эпизода к вам поменялось отношение в негативную сторону практически во всем мировом сообществе фигурного катания, не говоря о тех, кто лишился олимпийского золота»

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Рудковская – Тутберидзе: «После всем понятного эпизода к вам поменялось отношение в негативную сторону в мировом сообществе фигурного катания, не говоря о тех, кто лишился олимпийского золота»
Рудковская напомнила Тутберидзе о тех, кто лишился золота Олимпийских игр.

Совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская считает, что мир фигурного катания стал негативнее относиться к тренеру Этери Тутберидзе.

Рудковская опубликовала в соцсети большой пост, где ответила на различные высказывания Тутберидзе о спорте. В частности, один из ответов Рудковская посвятила сериалу «Метод Тутберидзе», который выходит на платформе Okko.

«Про Парсеговых в фильме «Метод Тутберидзе». Мама Арины Парсеговой рассказывает, какая крутая система у вас и какой «шоу-бизнес» у Плющенко. Очень показательно, кстати, что эти слова были произнесены в ШОУ про вашу школу… Но это ладно.

Вместо того, чтобы показать мам ваших действительно титулованных чемпионок – Ани Щербаковой, Юлии Липницкой или Камилы Валиевой – вы показываете маму, известную лишь проигранными судами с «Ангелами Плющенко». У Арины, напоминаю, пока что нет ни одного титула. Чем же еще, кроме как историей с «АП», ее мама заслужила такой большой хронометраж? А ведь вы намеренно поставили ее в фильм. И самое главное – в сериале про вас снова принизили вашего коллегу-тренера Плющенко. Вот он вам покоя не дает :)

А что же мамы известнейших ваших чемпионок? Не стали сниматься в «Методе Тутберидзе»? Вы живете в параллельной реальности. Снимите уже розовые очки и опуститесь на землю.

После всем понятного эпизода к вам поменялось отношение в негативную сторону практически во всем мировом сообществе фигурного катания, не говоря уже о тех, кто лишился олимпийского золота и титулов олимпийских чемпионов», – написала Рудковская.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Яны Рудковской
logoЭтери Тутберидзе
logoЯна Рудковская
logoОлимпийская сборная России
logoКамила Валиева
Арина Парсегова
logoЮлия Липницкая
logoЕвгений Плющенко
logoАнна Щербакова

Комментарии

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А что там с допинг делом Горобченко и Кисель? Или это другое? А 10 кейсов на Розанова? Или завидно, что на АП мировое сообщество никак не реагирует?))
Ответsowieso
А что там с допинг делом Горобченко и Кисель? Или это другое? А 10 кейсов на Розанова? Или завидно, что на АП мировое сообщество никак не реагирует?))
Какого количества олимпийских золотых медалей из-за Горобченко и Кисель лишилась Россия?
Ответsowieso
А что там с допинг делом Горобченко и Кисель? Или это другое? А 10 кейсов на Розанова? Или завидно, что на АП мировое сообщество никак не реагирует?))
Блин, как будто что то из Толкиена на эльфийской прочитал - нифига не понятно.
Имея два кейса надо помалкивать про чужие эпизоды
ОтветMarinaEst
Имея два кейса надо помалкивать про чужие эпизоды
Надо убирать со спортивных ресурсов этот недоспорт — то воровство костюмов, то сплетни, то эксплуатация детей. Позорище сплошное.
Мировое сообщество Азербайджана!
Сколько же в ней злобы и зависти к успехами других.
Какое отношение поменялось к Тутберидзе?))) У ТШТ армия поклонников и ни одному из них не платят за это деньги. У Тутберидзе громадный авторитет в мире фк, а самое главное, все что у нее есть, все настоящее, ей не надо формировать мнение болельщиков.
Почему некоторые личности выдают "на гора" только дерьмо/помои ?
ОтветДмитрий Сальников-Грачев
Почему некоторые личности выдают "на гора" только дерьмо/помои ?
Чем наполнены.
Вот про мам она зря. Совсем зря. Потому что маму Иру даже показывать не надо. Она сама показывается. И не молчит. )))
Откуда вылезло нечто по имени Рудковская и за что это нам? Мы столько не нагрешили, вот правда😨
ОтветНаталия Васина
Откуда вылезло нечто по имени Рудковская и за что это нам? Мы столько не нагрешили, вот правда😨
Это за то что не молитесь ))))
а уж после выступления мужа Яны в личных соревнованиях у мужчин ОИ-2014 как поменялось общественное мнение...
Мировому сообществу плевать с высокой башни на ваши эти терки
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