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Александр Тихонов: «У Валиевой не надо забирать ЗМС. Лучше наказать тех, по чьей вине случилась ситуация с допингом»
Тихонов: у Валиевой не надо забирать ЗМС, лучше наказать виновных в допинге.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что фигуристку Камилу Валиеву не надо лишать звания заслуженного мастера спорта (ЗМС) России.

Ранее Валиева была включена в резервный состав сборной России и указана в списке как ЗМС. Этого звания она была удостоена за золото Олимпиады-2022 в командном турнире, однако позже лишилась медали из-за дисквалификации за антидопинговое нарушение.

«Стоит ли забирать ЗМС у Валиевой? Надо наказывать не ее, а тех, по чьей вине у нее нашли допинг. Надо обсуждать этот вопрос на законодательном уровне, а у нас в Госдуме этого не делают. Надо разбираться с этим вопросом. Я считаю, что у Валиевой не надо забирать ЗМС. Лучше наказать тех, по чьей вине случилась ситуация с допингом», – заявил Тихонов.

У Валиевой осталось звание ЗМС за Олимпиаду. Хотя ее дисквалифицировали

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoСборная России по фигурному катанию
logoженское катание
logoдопинг
logoКамила Валиева
logoАлександр Тихонов

Комментарии

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"По чьей вине нашли допинг" - ВАДА что ли?
А когда при нем в биатлоне пачками ловили, спортсмены были виноваты.
Ну да, за 4 года не разобрались и не собирались, а сейчас будут искать, кого бы наказать. Давно уже придумали: ребенок, обиженный Западом.
Дед, пей таблетки
Неужели вспомнят про дедушку с пирожными?
Кто присвоил , тот может и отменить. А может и не отменять. Пока приказ о присвоении не отменён, она ЗМС. И ваши хотелки не имеют смысла.
Кто у нее что заберет-то? Забиралка у фигурунов не вырсла. У нее от деда платок. Еще одну машинку скорее подарят, вражью, НАТОвскую, для покатушек.
Суеверное правление уже не знает каким местом подмигнуть ИСУ, чтобы их таки допустили до соревнований. Решили избивать Камилу по 40 раз на дню, чтобы таки доказать свою лояльность западу.
Ага, надо дать ещё ей звание Заслуженный работник спорткультуры
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