Александр Тихонов: «У Валиевой не надо забирать ЗМС. Лучше наказать тех, по чьей вине случилась ситуация с допингом»

Тихонов: у Валиевой не надо забирать ЗМС, лучше наказать виновных в допинге.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что фигуристку Камилу Валиеву не надо лишать звания заслуженного мастера спорта (ЗМС) России.

Ранее Валиева была включена в резервный состав сборной России и указана в списке как ЗМС. Этого звания она была удостоена за золото Олимпиады-2022 в командном турнире, однако позже лишилась медали из-за дисквалификации за антидопинговое нарушение.

«Стоит ли забирать ЗМС у Валиевой? Надо наказывать не ее, а тех, по чьей вине у нее нашли допинг. Надо обсуждать этот вопрос на законодательном уровне, а у нас в Госдуме этого не делают. Надо разбираться с этим вопросом. Я считаю, что у Валиевой не надо забирать ЗМС. Лучше наказать тех, по чьей вине случилась ситуация с допингом», – заявил Тихонов.

У Валиевой осталось звание ЗМС за Олимпиаду. Хотя ее дисквалифицировали