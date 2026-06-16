Светлана Журова: «Если бы я была на месте Валиевой, то сама отказалась бы от ЗМС, сказав: есть правила, и я не имею права носить это звание»

Журова: на месте Валиевой я бы сама отказалась от звания ЗМС, ведь есть правила.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что на месте Камилы Валиевой отказалась бы от звания заслуженного мастера спорта.

Ранее Валиева была включена в резервный состав сборной России и указана в списке как ЗМС. Этого звания она была удостоена за золото Олимпиады-2022 в командном турнире, однако позже лишилась медали из-за дисквалификации за допинг.

«Она заслуживает этого звания. Но когда мы становимся членами сборной, подписываем все трудовой договор, в котором написано, что в случае нарушения антидопинговых правил ты лишаешься всех этих званий.

Если бы я была на ее месте, то сама отказалась бы, сказав: есть правила, и я не имею права, подписав документы в свое время, носить это звание.

Но тут у каждого свои убеждения. И я бы сказала в ее случае: я завоюю вновь. Тогда будет подтверждение, и для меня, например, было бы это более почетно», – сказала Журова.

У Валиевой осталось звание ЗМС за Олимпиаду. Хотя ее дисквалифицировали