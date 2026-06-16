Светлана Журова: «Если бы я была на месте Валиевой, то сама отказалась бы от ЗМС, сказав: есть правила, и я не имею права носить это звание»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что на месте Камилы Валиевой отказалась бы от звания заслуженного мастера спорта.
Ранее Валиева была включена в резервный состав сборной России и указана в списке как ЗМС. Этого звания она была удостоена за золото Олимпиады-2022 в командном турнире, однако позже лишилась медали из-за дисквалификации за допинг.
«Она заслуживает этого звания. Но когда мы становимся членами сборной, подписываем все трудовой договор, в котором написано, что в случае нарушения антидопинговых правил ты лишаешься всех этих званий.
Если бы я была на ее месте, то сама отказалась бы, сказав: есть правила, и я не имею права, подписав документы в свое время, носить это звание.
Но тут у каждого свои убеждения. И я бы сказала в ее случае: я завоюю вновь. Тогда будет подтверждение, и для меня, например, было бы это более почетно», – сказала Журова.
У Валиевой осталось звание ЗМС за Олимпиаду. Хотя ее дисквалифицировали
Если Валиева действительно подписывала такое, то наплевала на правила не только она, но и все, кто в курсе про этот документ.