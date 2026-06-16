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  4. Российские фигуристы не смогут получить квоты на Гран-при сразу после возвращения – ISU изменил правила

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Российские фигуристы не смогут получить квоты на Гран-при сразу после возвращения – ISU изменил правила
Российские фигуристы не смогут получить квоты на Гран-при сразу после допуска.

Международный союз конькобежцев (ISU) изменил правила отбора на этапы серии Гран-при.

Изменения коснулись правил по квотам для «возвращающихся фигуристов». До этого сезона допквоты на Гран-при могли получить фигуристы, которые занимали места с 1 по 6 на чемпионатах мира, но не выступали на международных турнирах последние 10 лет.

Под это правило, в случае допуска наших фигуристов на турниры, попадали Александра Трусова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин.

С нового сезона ISU изменил правила – теперь квоты смогут получить только те, кто не выступал на ЧМ последние 4 года. Последний чемпионат мира с участием российских фигуристов прошел в 2021-м – пять лет назад.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ISU
logoИван Букин
logoISU
logoАлександра Степанова
logoАнастасия Мишина
logoженское катание
logoСборная России по фигурному катанию
logoАлександра Бойкова
logoАлександра Игнатова (Трусова)
пары
logoДмитрий Козловский
logoГран-при
танцы на льду
logoАлександр Галлямов

Комментарии

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Я рисую на Феррари арматурой слово "твари"...
ОтветBartez1986
Я рисую на Феррари арматурой слово "твари"...
других слов нет
ОтветBartez1986
Я рисую на Феррари арматурой слово "твари"...
Хватит лжи и хватит боли
Выпускай "Кинжал" на волю...
Совершенно случайно выбран промежуток в 4 года
Просто так совпало)
ОтветВлад Безруков
Совершенно случайно выбран промежуток в 4 года Просто так совпало)
Они же читают, что у нас пишут, не писали бы, что у наших есть право на ГП, никто бы, наверное, ничего не менял.
Ответolvl
Они же читают, что у нас пишут, не писали бы, что у наших есть право на ГП, никто бы, наверное, ничего не менял.
Они и сами в курсе, не тупые.
Какие же они мерзкие лицемерные трусливые существа
А мы всё не подаём и не подаём в суд...
ОтветTattianna
А мы всё не подаём и не подаём в суд...
Сколько времени упущено! А ведь предупреждали, говорили....Но почему так вел себя Сихарулидзе? Неужели сговор?
ОтветTattianna
А мы всё не подаём и не подаём в суд...
И не подадим. А они там будут сидеть сочинять, высасывать непонятно откуда новые правила. Мало им отобранных медалей и карьер.
Ну не скоты ли? Честно, от такой мелочности мега воротит, а цензурные слова я подобрать не могу уже, хотя в реальной жизни я ругаюсь очень редко. Зарубить всех звезд, которые итак уже одной ногой на пенсии без своих лучших лет на МС! Допустить с 0 квот - это прямо новое слово в спорте.
ОтветYasenka
Ну не скоты ли? Честно, от такой мелочности мега воротит, а цензурные слова я подобрать не могу уже, хотя в реальной жизни я ругаюсь очень редко. Зарубить всех звезд, которые итак уже одной ногой на пенсии без своих лучших лет на МС! Допустить с 0 квот - это прямо новое слово в спорте.
Комментарий скрыт
ОтветNoN
Комментарий скрыт
Почему не могла-то? У неё бронза ЧМ 2021. А по новым точно нет, 5 лет прошло.
Привет Сихарулидзе, у которого «все прекрасно, отношения с ISU хорошие». Ему в очередной раз утерли нос и показали средний палец. Ничего, ему не привыкать. Мандаринками закусит и айда на Мордовские узоры.
ОтветЛучшее_враг_хорошего
Привет Сихарулидзе, у которого «все прекрасно, отношения с ISU хорошие». Ему в очередной раз утерли нос и показали средний палец. Ничего, ему не привыкать. Мандаринками закусит и айда на Мордовские узоры.
Мне реально интересно, что в его глазах и по его стандартам тогда ПЛОХИЕ отношения?
ОтветYasenka
Мне реально интересно, что в его глазах и по его стандартам тогда ПЛОХИЕ отношения?
А мне интересно где и почему он прячется??
Вот почему тянут с вердиктом , такое ведь надо придумать .
ОтветLapo Elkann
Вот почему тянут с вердиктом , такое ведь надо придумать .
Там ещё правила меняли год или два назад. Тоже под наших 😄😄😄
ОтветLapo Elkann
Вот почему тянут с вердиктом , такое ведь надо придумать .
да! честно говоря у меня фантазии не хватило предположить, что перед допуском будут правила переписывать! Я так понимаю ИСУшники единственные отличились? Остальные федерации как-то сдержались.
Ахах, диалог налаживается, говорит Сихарулидзе...
Понятно почему тянут с вердиктом. Нужно допустить так, чтобы ФАКТИЧЕСКИ никого не допустить и всё осталось по-прежнему. Допуск дают. НО обнуляют рейтинг, а чтобы набрать рейтинг нужно начинать с бэшек и челленджеров. НО допускают только на ЧМ и ЧЕ. ВСЁ круг замкнулся! Рейтинга нет и возможности пробиться тоже нет. Ай молоца! Хахахах.....Не нужно садиться играть с шулерами с краплёными картами. НО Сихарулидзе и Коган, наверное, подумали, что они хитрее. А ведь говорили ещё ТРИ года назад. Не играйте с теми, кто сам пишет правила игры. Так игру не выиграть. Нужно было идти в суд ещё три года тому назад! Получите....время упущено.
ОтветРинн24
Понятно почему тянут с вердиктом. Нужно допустить так, чтобы ФАКТИЧЕСКИ никого не допустить и всё осталось по-прежнему. Допуск дают. НО обнуляют рейтинг, а чтобы набрать рейтинг нужно начинать с бэшек и челленджеров. НО допускают только на ЧМ и ЧЕ. ВСЁ круг замкнулся! Рейтинга нет и возможности пробиться тоже нет. Ай молоца! Хахахах.....Не нужно садиться играть с шулерами с краплёными картами. НО Сихарулидзе и Коган, наверное, подумали, что они хитрее. А ведь говорили ещё ТРИ года назад. Не играйте с теми, кто сам пишет правила игры. Так игру не выиграть. Нужно было идти в суд ещё три года тому назад! Получите....время упущено.
"НО допускают только на ЧМ и ЧЕ." - и откуда такая инфа? Пока вообще никого и никуда не допускают.
ОтветРинн24
Понятно почему тянут с вердиктом. Нужно допустить так, чтобы ФАКТИЧЕСКИ никого не допустить и всё осталось по-прежнему. Допуск дают. НО обнуляют рейтинг, а чтобы набрать рейтинг нужно начинать с бэшек и челленджеров. НО допускают только на ЧМ и ЧЕ. ВСЁ круг замкнулся! Рейтинга нет и возможности пробиться тоже нет. Ай молоца! Хахахах.....Не нужно садиться играть с шулерами с краплёными картами. НО Сихарулидзе и Коган, наверное, подумали, что они хитрее. А ведь говорили ещё ТРИ года назад. Не играйте с теми, кто сам пишет правила игры. Так игру не выиграть. Нужно было идти в суд ещё три года тому назад! Получите....время упущено.
Да пусть хоть до Бэшек допустят....
То есть все будут набирать рейтинг с чистого листа. Что-то там у Петросян и Гуменника есть после Милана.
ОтветKaterina Sunny
То есть все будут набирать рейтинг с чистого листа. Что-то там у Петросян и Гуменника есть после Милана.
У Адели результат с отборочного точно в топ-24.
ОтветKaterina Sunny
То есть все будут набирать рейтинг с чистого листа. Что-то там у Петросян и Гуменника есть после Милана.
Для набора рейтинга нужно ещё попасть на соревнования. А дадут ли такую возможность? Тоже будут вредить всеми способами.
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