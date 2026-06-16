Российские фигуристы не смогут получить квоты на Гран-при сразу после возвращения – ISU изменил правила
Российские фигуристы не смогут получить квоты на Гран-при сразу после допуска.
Международный союз конькобежцев (ISU) изменил правила отбора на этапы серии Гран-при.
Изменения коснулись правил по квотам для «возвращающихся фигуристов». До этого сезона допквоты на Гран-при могли получить фигуристы, которые занимали места с 1 по 6 на чемпионатах мира, но не выступали на международных турнирах последние 10 лет.
Под это правило, в случае допуска наших фигуристов на турниры, попадали Александра Трусова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Александра Степанова и Иван Букин.
С нового сезона ISU изменил правила – теперь квоты смогут получить только те, кто не выступал на ЧМ последние 4 года. Последний чемпионат мира с участием российских фигуристов прошел в 2021-м – пять лет назад.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ISU
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