Ирина Роднина: «Допуск будет – только уточняются моменты, на каких условиях и в каком количестве»

Роднина: допуск фигуристов будет, ISU уточняет, на каких условиях.

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина уверена, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустит к соревнованиям российских фигуристов.

Ранее на Тенерифе прошло заседание совета ISU, где обсуждался вопрос допуска россиян и белорусов. Сегодня стало известно, что организация вернется к данному вопросу в ближайшие недели.

«Я не имею понятия, почему ISU тянет с информацией. Я не являюсь членом ISU, поэтому не знаю.

Допуск будет – только уточняются моменты, на каких условиях и в каком количестве. Мы же не имеем рейтинга, поэтому по всем правилам будут допускать то количество, которое возможно, – то количество квот, которое сможем получить», – сказала Роднина.