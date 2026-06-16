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Ирина Роднина: «Допуск будет – только уточняются моменты, на каких условиях и в каком количестве»
Роднина: допуск фигуристов будет, ISU уточняет, на каких условиях.

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина уверена, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустит к соревнованиям российских фигуристов. 

Ранее на Тенерифе прошло заседание совета ISU, где обсуждался вопрос допуска россиян и белорусов. Сегодня стало известно, что организация вернется к данному вопросу в ближайшие недели.

«Я не имею понятия, почему ISU тянет с информацией. Я не являюсь членом ISU, поэтому не знаю.

Допуск будет – только уточняются моменты, на каких условиях и в каком количестве. Мы же не имеем рейтинга, поэтому по всем правилам будут допускать то количество, которое возможно, – то количество квот, которое сможем получить», – сказала Роднина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoISU
logoИрина Роднина
logoСборная России по фигурному катанию
отстранение и возвращение России

Комментарии

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Какие моменты уточняются, если эти моменты дублируются уже 4 сезона? Есть минимум квот во всех видах, но нет допуска. Увеличивать квоты никто не будет.
У Родниной наших юниоров давно уже допустили. Где-то с год назад она так уверенно это утверждала.
давно можно было засудить ису и отсудить квоты обратно, так как отстранение незаконное. Наши соплежуи-прогибаторы просидели четыре года и дальше готовы сидеть.
Всё будет! :)
Родниной то откуда знать, о чём там в ISU совещаться собрались?
Я не являюсь членом ИСУ, но точно знаю, что допустят людей.

Что ж, верим.
Я не имею понятия, но допуск будет….через пару лет)
Пошел гадать бомонд по допуску со своей интерпретацией.
Блин, а можно испердам всех мастей заткнуться🙈
ещё одна инсайдерка подъехала. 🤥
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