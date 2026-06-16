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  4. 84-летняя Тамара Москвина исполнила каскад из трех прыжков на льду

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84-летняя Тамара Москвина исполнила каскад из трех прыжков на льду
Тамара Москвина показала, как исполняет прыжки на льду.

Заслуженный тренер РФ Тамара Москвина показала, как исполняет прыжки на льду. 

Видео опубликовано в телеграм-канале команды Анжелики Крыловой.

Москвиной 84 года, она является серебряным призером ЧМ-1969 в паре с Алексеем Мишиным. После этого завершила спортивную карьеру и перешла на тренерскую работу. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм команды Крыловой
видео
logoТамара Москвина
logoСборная России по фигурному катанию

Комментарии

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Молодец, в шоу участвует, в таком возрасте прыгает на льду.
Тамара Николаевна - мощь!

Но берегите себя, пожалуйста! Вы нам очень нужны целая и здоровая!
Сильна Тамара Николаевна, не отнять. В её возрасте большинство уже без дополнительной опоры ходить не может, а она ещё на коньках прыгает.
ОтветDelirium
Сильна Тамара Николаевна, не отнять. В её возрасте большинство уже без дополнительной опоры ходить не может, а она ещё на коньках прыгает.
Тарасова например только на коляске едет, а она младше на 5 лет. У всех здоровье разное
Тамаре Николаевне здоровья и творческих успехов в ФК!
Как же здорово, когда люди не стареют душой и остаются в строю. Мое почтение и восхищение! Как хотелось бы в таком возрасте (дай Бог, если доживем) иметь хотя бы часть ее жизнелюбия, позитива, бодрости и активности! Здоровья Вам, Тамара Николаевна и долгих-долгих плодотворных лет!
Потрясающая
Да я в свои 40 с трудом наклоняюсь коньки завязать… ТМ, конечно, молодец! Восхищение
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