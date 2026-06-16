84-летняя Тамара Москвина исполнила каскад из трех прыжков на льду
Тамара Москвина показала, как исполняет прыжки на льду.
Заслуженный тренер РФ Тамара Москвина показала, как исполняет прыжки на льду.
Видео опубликовано в телеграм-канале команды Анжелики Крыловой.
Москвиной 84 года, она является серебряным призером ЧМ-1969 в паре с Алексеем Мишиным. После этого завершила спортивную карьеру и перешла на тренерскую работу.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм команды Крыловой
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