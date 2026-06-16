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  4. Анжелика Крылова поставила произвольную программу Камиле Валиевой

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Анжелика Крылова поставила произвольную программу Камиле Валиевой
Крылова стала постановщиком произвольной программы Валиевой.

Российский тренер и хореограф Анжелика Крылова поставила произвольную программу Камиле Валиевой.

«Очень рада стать частью работы над новыми программами для Камилы Валиевой и Марка Кондратюка.

Каждый спортсмен – это отдельная история, характер и настроение, которые хочется раскрыть через движение, музыку и детали постановки.

Спасибо за доверие и возможность вместе создавать что-то новое Светлане Владимировне Соколовской. А также спасибо нашему танцору Андрею – его энергия, пластика и участие в постановочном процессе помогают находить интересные и нестандартные решения!

Впереди еще много работы, но уже сейчас хочется, чтобы зрители почувствовали ту энергию и эмоции, которые мы вложили в эти программы», – говорится в посте команды Крыловой в телеграме.

Ранее французский хореограф Бенуа Ришо поставил Валиевой короткую программу.

Валиевой 20 лет, в сезоне-2026/27 она возвращается на соревнования после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм команды Крыловой
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