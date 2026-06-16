ISU в ближайшие недели вернется к вопросу допуска россиян.

Международный союз конькобежцев (ISU) в ближайшие недели вернется к вопросу допуска российских спортсменов.

«Вопрос об участии фигуристов из Белоруссии и России был поднят на заседании совета ISU 13 июня на Тенерифе.

В настоящее время проводится дальнейший анализ, результаты которого будут представлены на следующем заседании совета в ближайшие недели.

ISU не будет давать дальнейших комментариев на данный момент», – заявили в организации.